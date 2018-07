César Hinostroza le pidió a empresario Antonio Camayo una reunión con Martín Vizcarra

Nuevo audio revela conversación entre el juez y el propietario de Iza Motors sobre los ministros del presidente Vizcarra.

El juez supremo César Hinostroza Pariachi buscó reunirse con el presidente Martín Vizcarra y el ministro de Justicia, Salvador Heresi, luego de que el pasado 2 de abril el jefe del Estado tomara juramento a su primer gabinete ministerial, de acuerdo con un audio divulgado por el portal Gatoencerrrado. En la grabación se escucha una conversación entre el juez Hinostroza y el empresario Antonio Camayo, propietario de Iza Motors.

“Yo he estado pensando ahora hermano, me gustaría conversar con el presidente actual. ¿Se podrá o es difícil?”, el pregunta Hinostroza. “No… claro que sí”, contesta Camayo. El juez le explica al empresario que quiere presentarle varios proyectos al presidente para el Ministerio de Justicia. “Para que a él le interese que salga al país a nivel nacional, para ver si también está trabajando el sector de Justicia, hermano”, añade Hinostroza.

Camayo accede a gestionar la reunión y acto seguido Hinostroza le recuerda que conoce personalmente a Salvador Heresi. ” Y sabes que, el actual ministro… Heresi, él me conoce. Cuando yo estaba en el Callao, él también iba pues a la corte”, le dice el juez. “Entonces, mira. Si el presidente está con el ministro de Justicia, todos, hay varios proyectos. Dile: ustedes tienen varios proyectos para reformar la administración de Justicia y eso lo puede anunciar a nivel nacional para que gane sus bonos compare”, agrega.

Cuando conversan sobre una fecha tentativa la reunión, Camayo le dice a Hinostroza le dice que podría concretarse la siguiente semana “porque el otro día me llamó a las cinco de la mañana”. No queda claro si se refiere al presidente Vizcarra, Heresi u otra persona. “La otra semana les saco una reunión para que hables directamente con él”, continúa Camayo. Cuando Hinostroza le pregunta el lugar de la reunión, el empresario responde: “No… en Palacio tiene que ser”.

Según informó RPP, Vizcarra le comunicó a la emisora radial que se reafirma en que no hubo ninguna reunión con Camayo e Hinostroza. Como se recuerda, en un audio anterior, Camayo conversaba con Hinostroza y le comentaba que tendría una reunión con Vizcarra. En aquella oportunidad, el jefe del Estado también negó conocer a ambos personajes.

De otro lado, en la conversación hacen referencia a los nombramientos del primer gabinete ministerial de Martín Vizcarra. Además de Heresi, mencionarían a una persona que se trataría del ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes. Dice César Hinostroza en el audio: “Ya. Y en Interior no salió tu pata Remigio”. Camayo contesta: “No, pero ha salido Walter. Este Walter es mi pata”. Hinostroza indaga: ” ¿Cómo se llama? ¿Guimaraes?”. Finalmente, Camayo le informa: ” Sí, hoy día hemos estado almorzando con él”.

En diálogo con RPP, el ministro del Interior negó conocer a Camayo. “No conozco a esta persona, nunca me he reunido con él y no he almorzado con él. No le debo favores ni a él ni a nadie”, dijo. También descartó tener alguna relación con el juez supremo César Hinostroza o alguna autoridad del Poder Judicial o del Consejo Nacional de la Magistratura.

Por último, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, también negó tener alguna relación o conocer a Camayo o Hinostroza. En el audio, se sugiere que Zeballos mantiene una amistad con Camayo. César Hinostroza le dice al dueño de Iza Motors: “No ha salido Zeballos. ¿Te acuerdas qué estábamos conversando en Tarma? De Vicente Zeballos de ministro de Justicia, no ha salido”. El empresario contesta: “Claro”. Sigue Hinostroza: “Sí, ha salido Heresi”. Camayo vuelve a responder: “Heresi también es pata”.