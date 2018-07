Paloma Noceda renunció a la bancada de Fuerza Popular

La parlamentaria fue la única fujimorista que no mostró su voto en la elección para la presidencia del Congreso.

Paloma Noceda anunció en una carta enviada a sus compañeros de Fuerza Popular, su renuncia a la bancada fujimorista. Su decisión se conoció después de la votación para elegir a la nueva Mesa Directiva del Congreso; ella fue la única parlamentaria ‘naranja’ que no mostró su voto por la lista liderada por Daniel Salaverry.

En su carta, la parlamentaria, quien presidió la Comisión de Educación en el periodo legislativo 2017-2018, indicó que “he estado en desacuerdo con diversas decisiones que ha venido tomando el partido”. “La forma en la que he visto actuar a algunos colegas, distan de asemejarse a los valores y principios con los que he conducido mi vida, lo que me impide respaldar la votación de hoy y continuar con el grupo parlamentario”, agregó.

Además, recomendó a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, “que valore a cada persona que integra esta bancada”. “No he visto nunca que los amiguismos e intrigas funcionen bien en ninguna institución. Y no hace bien a la institucionalidad del partido el alejamiento del líder respecto de sus congresistas, todos tenemos mucho que decir, y no en esas reuniones de bancada, que poco sirven para que la gente exprese lo que piensa”, señaló.

“El país se está destruyendo y hemos perdido la gran oportunidad de cambiar el rostro al fujimorismo. Quedan tres años, espero logren hacer algo al respecto”, agregó.

En su misiva, Paloma Noceda, invitada al partido, agradeció a Keiko por la oportunidad de ingresar a política y mostró su “admiración” a Gladys Andrade, Mary Melgarejo, Carlos Tubino, Marco Miyashiro, Lourdes Alcorta, Luz Salgado, Rosa Bartra, Karina Beteta, Miki Torres, Juan Carlos Gonzales, Karla Sheffer, Juan Carlos del Águila, Francesco Petrozzi, Milagros Salazar y Ceci Chacón y Segundo Tapia.