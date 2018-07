Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra juez César Hinostroza

En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya se investiga al magistrado y a los exconsejeros del CNM.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra el juez supremo César Hinostroza Pariachi y los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Gutiérrez, Guido Aguila, Iván Noguera y Orlando Velásquez, expresidente del CNM, por los delitos de cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Estos presuntos actos de corrupción fueron revelados tras la difusión de una serie de audios en medios locales.

“Se espera que el Congreso de la República, en los próximos días, inicie procedimiento de Acusación Constitucional y se apruebe la Resolución Acusatoria de Contenido Penal respectiva”, informó el Ministerio Público mediante un comunicado. El juez Hinostroza goza de antejuicio político, de modo que primero debe ser procesado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para poder ser procesado por la fiscalía.

Los denunciados, excepto Orlando Velásquez, ya venían siendo investigados en el parlamento. Chávarry presentó la denuncia después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitiera denuncias contra Hinostroza, Gutiérrez, Aguila y Noguera. Las investigaciones siguen un plazo máximo de investigación de 15 días, según el reglamento del Congreso. Después de eso se presenta un informe. La Comisión Permanente aún no ha fijado el plazo de investigación que tendrá la Subcomisión en el caso de Hinostroza y Aguila, pero sí lo ha hecho en el caso de Gutiérrez y Noguera.

No obstante, podrían ocurrir retrasos en la presentación del informe, debido a que el inicio de la nueva legislatura obliga a modificar los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, explicó el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Hoy lunes la Comisión Permanente se reunirá para definir quiénes son los miembros de ese grupo de trabajo.

Antes de asumir el cargo de Fiscal de la Nación, medios locales revelaron conversaciones entre Chávarry y el juez Hinostroza. En uno de ellos, el vocal supremo le solicitaba al fiscal Chávarry que lo ayude a obtener un certificado que acredite que no tenía investigaciones pendientes en el Ministerio Público. “Yo respondo ante la Junta de Fiscales Supremos que me ha designado […] No voy a dar un paso al costado y, con todo respeto, considero que en estos audios no hay ninguna irregularidad”, se defendió.

En otro audio, Chávarry sostiene un diálogo con Hinostroza en el que coordinan una reunión con periodistas no identificados para que apoyen su elección como fiscal de la Nación. Inicialmente, Chávarry había negado que sostuviera una conversación con Hinostroza sobre la posibilidad de reunirse con la prensa.