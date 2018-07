PPK: Poder Judicial declaró improcedente su pedido para salir del país

El expresidente tiene un impedimento para salir de país desde en marzo pasado, por un plazo de 18 meses.

El Poder Judicial rechazó este lunes el pedido que presentó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para poder salir del país, a fin de someterse a una evaluación médica el próximo 6 de agosto. El abogado de PPK, César Nakazaki, informó que apelará el fallo del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción. El exmandatario tiene un impedimento de salida del país desde marzo pasado.

Poder Judicial declara #improcedente pedido de Pedro Pablo Kuczynski para salir del país y atenderse en una clínica de Estados Unidos. pic.twitter.com/ZQK7yVd7Eu — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 30, 2018

“No procede la autorización de viaje al investigado Pedro Pablo Kuczynski. No se puede desnaturalizar medida de impedimento de salida. No se trataría de una autorización, sino de dejar sin efecto, por un breve plazo, la medida de impedimento de salida del país”, sostuvo el magistrado Juan Carlos Sánchez Balbuena, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción.

Sánchez agregó que la defensa no sustentó por qué el tratamiento de la cardiopatía de PPK no puede ser realizado en el país. “La única opinión es la del propio médico tratante, que ha señalado que esta [el tratamiento] sóla pueda ser realizada por la clínica que lo operó y por la cual se origina el mal que hoy presenta”, dijo. La única excepción para autorizar el viaje, según afirmó, es cuando corre riesgo la vida del imputado y cuando su tratamiento no puede realizarse en el Perú, lo cual debe ser determinado por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

Frente al pedido de César Nakazaki —de que PPK sea nuevamente tratado en una clínica de Estados Unidos— el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, manifestó que no existe una norma legal que ampare el pedido formulado. Además calificó de sospechoso que su colega, el fiscal Marcial Páucar, no se opusiera al pedido y no solicitara la intervención de peritos médicos. Por ello, exhortó a que se realice una investigación. “Se va a comunicar a la coordinación del equipo especial a cargo del doctor Rafael Vela”, dijo en conversación con RPP Noticias.

A su turno, Nakazaki dijo que apelará la medida y sostuvo que el rechazo del pedido llama su atención porque el permiso de viaje para una persona con impedimento de salida del país está sujeto a una justificación. “Un condenado, que está en cárcel, tiene derecho a la salud y al tratamiento médico necesario, Kuczynski no está ni procesado, está en investigación preliminar y en su caso no procede ni el impedimento de salida del país, los fiscales y jueces deben dar respuestas, pero cumpliendo la ley”, afirmó.

El Ministerio Público pidió que PPK sea incorporado como investigado por considerar que había irregularidades en los pagos por más de US$3 millones en asesorías que recibió su empresa Westfield Capital y la de su socio, Gerardo Sepúlveda, llamada First Capital. Estas transacciones se hicieron cuando PPK era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros del expresidente Alejandro Toledo.