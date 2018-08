Congreso aprobó levantar la inmunidad del congresista Benicio Ríos

Con 82 votos a favor, el pedido del Poder Judicial fue aceptado por el parlamento.

Con 82 votos a favor, y por unanimidad, el Congreso de la República aprobó levantar la inmunidad del congresista de Alianza para el Progreso, Benicio Ríos, un día después de que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial solicitara que se haga efectiva la condena judicial de siete años de prisión que pesa contra el legislador por el delito contra la administración pública.

Resolución es enviada en este momento al Congreso. Lea la resolución aquí: https://t.co/JCcJMFxoiP 2/2 https://t.co/LFyCsbc5jp — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 23, 2018

El presidente de la comisión del Poder Judicial, el juez supremo Francisco Távara, había explicado previamente que Ríos no goza de inmunidad parlamentaria porque los hechos materia de investigación y de sentencia judicial en su contra son anteriores a su elección como congresista. De acuerdo al reglamento del Congreso, “la inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden”.

No obstante, la Junta de Portavoces del Congreso consideró que “no podían actuar” si el Poder Judicial no se pronunciaba. En esa línea, Távara indicó en conversación con RPP que aunque era innecesario pedir el levantamiento de inmunidad, responderían a un oficio del Congreso. En el oficio enviado por el Poder Judicial, se exhortó a que se haga efectivo el levantamiento de la inmunidad.

En mayo pasado la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco confirmó en segunda instancia la condena de cárcel que fue dictada en diciembre del 2017 contra Benicio Ríos Ocsa. Benicio Ríos fue declarado culpable por la adquisición sobrevalorada de 10 hectáreas de un terreno de relleno sanitario en el distrito de Maras cuando fue alcalde de Urubamba entre el 2007 y 2010.

Ríos permaneció cuatro meses en la clandestinidad y reapareció el pasado lunes para ponerse a disposición del Congreso. Tras la aprobación del pedido del Poder Judicial, se hará el trámite correspondiente para proceder con la captura y arresto del congresista, quien no se estuvo presente en la votación.