Keiko Fujimori: "La urgencia del referéndum no corresponde a las necesidades del país"

La lideresa de Fuerza Popular criticó las “medidas populistas” del presidente Martín Vizcarra como la bicameralidad y no-reelección de congresistas.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se pronunció en contra de las medidas planteadas por el presidente Martín Vizcarra, en el marco del impulso de una reforma política. Si bien Fujimori precisó que su agrupación política no se opondrá al debate de la bicameralidad y no-reelección de congresistas, señaló que estas propuestas no son urgentes ni corresponden a las “verdaderas necesidades” del país.

En un nuevo video, difundido en sus redes sociales, Fujimori sostuvo que Vizcarra está siendo “aconsejado por asesores extranjeros inmediatistas” y plantea una “reforma política populista”.

“La actual crisis política no se resolverá con anuncios cuyos efectos podrían implementarse en el 2021 […] Para el presidente, la delincuencia, la mala atención en los servicios de salud, pobreza, friaje en Puno, no son urgentes [… ] Según el señor Vizcarra, el otro problema urgente es que el Congreso esté compuesto por dos cámaras […] Así prioriza el jefe de Estado”, indicó Fujimori.

“Fuerza Popular no pondrá trabas ni postergará ningún debate respecto a la no-reelección de congresistas ni a la bicameralidad, pero la urgencia con la que plantean el referéndum no corresponde a las necesidades del país […] Corresponde ir al fondo de los problemas y no distraer con este tipo de propuestas que evidencian un populismo centralista. Presidente Vizcarra, no le de la espalda del país”, agregó.

En su mensaje de nueve minutos, Fujimori mencionó el “destape de corrupción” en el sistema de justicia y las acciones desde el Parlamento como la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); sin embargo, no hizo alusión a las iniciativas del gobierno en materia de reforma judicial ni se refirió a su propio involucramiento en el caso como la “señora K“.

“El país requiere generar consenso, y articular esfuerzos para que la reforma del CNM, el Poder Judicial y el Ministerio Público se haga a la brevedad posible. Se requiere que la lucha contra la corrupción sea un compromiso real y no solo verbal”, dijo.

En cuanto a la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, la lideresa de Fuerza Popular aconsejó al mandatario a dejar de “ver a los congresistas como sus enemigos” y centrarse en combatir los “enemigos del Perú” como la corrupción, la anemia y la desaceleración económica.

Keiko Fujimori publicó este video la misma semana que su aprobación llegara a 15%, según una encuesta de Ipsos Perú, la cifra histórica más baja.