Keiko Fujimori: "La unicameralidad tiene mayores beneficios"

Lideresa de Fuerza Popular consideró que la bicameralidad demoraría la aprobación de los proyectos del ley del gobierno.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que mantener el sistema unicameral del Congreso sería más beneficioso que restituir el sistema bicameral, tal como ha planteado el presidente Martín Vizcarra en un proyecto de ley de reforma constitucional enviado al Legislativo hace unas semanas. Esos beneficios, en opinión de Fujimori, son que el unicameralismo permite aprobar iniciativas legislativas en menor tiempo, entre ellas las que envía el propio Ejecutivo.

“¿Yo estoy diciendo que nos vamos a oponer a la bicameralidad? No, no lo estoy diciendo, yo pienso que no es lo urgente en estos momentos. No me opongo a la bicameralidad, pienso que la unicameralidad tiene mayores beneficios y ha permitido que nuestro país avance mucho más rápido en la toma de decisiones. Hoy en promedio un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo demora más o menos 37 días en aprobarse. Con la bicameralidad tomará mucho más tiempo”, comentó en diálogo con Canal N.

De otro lado, Fujimori consideró que existe “una clara improvisación”en el proyecto de ley del gobierno y que las propuestas”no han sido preparados con la profundidad del caso”. En esa línea, criticó el planteamiento del gobierno de los diputados y senadores, en un eventual sistema bicameral, sean elegidos mediante microdistritos y macrodistritos.

“Esto va a generar que haya menos representatividad. Porque en los macrodistritos quienes van a salir elegidos son las personas de las regiones más grandes, no sabemos cómo van a estar agrupadas, por ejemplo en la zona sur del país”, sostuvo. Según la iniciativa del gobierno, los macrodistritos serían resultados de departamentos agrupados con criterios técnicos definidos de acuerdo a ley.

Finalmente, negó que la bicameralidad sea el único sistema para organizar el Congreso que permita generar un mayor espacio de reflexión para la aprobación de leyes. Explicó que en el sistema unicameral existen espacios de reflexión. “Un proyecto de ley se presenta en bancada, se analiza en bancada, luego se publica en el portal, luego se analiza en comisión, luego va al Consejo Directivo, luego al Pleno a la primera votación y luego a la segunda. Todos esos espacios permiten la crítica, que los afectados o interesados transmitan sus opiniones”, argumentó”, argumentó.