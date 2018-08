Colaborador eficaz reveló que Edwin Oviedo habría entregado US$13,000 a César Hinostroza

Así lo consignó el fiscal supremo Pablo Sánchez en una denuncia constitucional contra Hinostroza remitida al Congreso.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol y empresario azucarero Edwin Oviedo habría entregado más de US$13,000 al juez supremo César Hinostroza Pariachi a cambio de que lo asesore y favorezca judicialmente por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán‘, en el que Oviedo estaría presuntamente involucrado, revelaron medios locales.

Dicha revelación, proporcionada al Ministerio Público por un colaborador eficaz, fue consignada por el fiscal supremo Pablo Sánchez en una denuncia constitucional remitida ayer al Congreso. Sánchez le atribuye a Hinostroza los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias.

“El colaborador identificado con la clave FPC 0108-2018-2 ha afirmado que dichas entradas [al Mundial Rusia 2018] a las que se había comprometido Edwin Oviedo finalmente se tradujeron en la entrega de dinero en efectivo (US$13 mil en total), parte del dinero la recibió directamente César Hinostroza y otra parte a través de su cónyuge. A la fecha no se encuentra una explicación razonable sino que se trataba de la contraprestación de favores judiciales”, señala la denuncia constitucional.

Los pagos se habrían realizado mensualmente y en algunos de ellos habría participado Antonio Camayo, propietario de Iza Motors. “César Hinostroza le ofreció su apoyo y asesoramiento en todo su proceso, mucho más, le manifestó que iba a contratar un abogado para que esté pendiente de su proceso judicial en Chiclayo, por lo cual Oviedo le pagaba a Hinostroza S/ 3 300.00 mensuales, siempre en el domicilio y en presencia de Camayo”, añade la denuncia.

En diálogo con ATV, el juez César Hinostroza anunció que denunciará a Sánchez y consideró que la acusación del fiscal supremo es una “ligereza”. “Pablo Sánchez está actuando subjetivamente y parcializadamente. El día lunes hará una denuncia por no ser objetivo y no ser imparcial, además de haberme privado el derecho de defensa”, manifestó. Asimismo, remarcó que la versión del colaborador eficaz tendrá que ser corroborada y verificada. Finalmente, sostuvo que la acusación no ha seguido el debido proceso. “El colaborador no ha declarado ante el fiscal Sánchez, aquí es un tema grave, ha declarado ante otra fiscal”, precisó.

A su turno, los representantes legales de Edwin Oviedo remitieron un escrito a Canal N en el que Oviedo se dirige a la fiscalía provincial especializada en crimen organizado del Callao que se somete a las investigaciones. Dicho escrito fue presentado antes de que la denuncia constitucional de Sánchez se hiciera pública. “Por tanto, señorita fiscal, reitero que estoy a su disposición a fin de brindar la información pertinente que estime necesaria”, indicó Oviedo.