Keiko Fujimori negó una vez más haberse reunido con el juez César Hinostroza

Un colaborador eficaz declaró a la fiscalía que Keiko e Hinostroza se reunieron en mayo.

Keiko Fujimori negó una vez más haberse reunido con el juez supremo César Hinostroza. “Nunca he recibido a ningún juez. Nunca me he reunido con el juez Hinostroza. Nunca le he solicitado a Héctor Becerril que coordine tal reunión”, indicó la lideresa de Fuerza Popular indicó vía Twitter.

Una supuesta referencia a mi nombre, un supuesto dicho en una conversación de terceros no escuchada sirven de instrumentos para una difamación! — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 31, 2018

Keiko hace referencia a la declaración del colaborador eficaz n° 108-2018, que han divulgado medios locales como el diario La República y Canal N. En un informe fiscal, el colaborador señaló que el juez Hinostroza se reunió con el congresista fujimorista Héctor Becerril en el domicilio del empresario Antonio Camayo, quien actualmente cumple prisión preventiva, a inicios de mayo de este año. “Días después Hinostroza Pariachi le informó a Antonio Camayo de que llegó a reunirse con Keiko Fujimori en el domicilio de esta última, habiendo tratado en la misma políticas de Estado”, se indica en el documento del Ministerio Público.

El mismo colaborador también reveló que el congresista de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, se reunió con César Hinostroza en mayo. En ésta, se habría conversado sobre un proyecto de ley referido al delito de lavado de activos. “Hinostroza Pariachi le dio al congresista los alcances de cómo debería ser presentado y planteado”, sostiene el colaborador.

A mediados de agosto, Keiko Fujimori también negó la mencionada reunión, luego de que IDL – Reporteros señalara en un informe que el juez supremo acudió a la casa de la lideresa de Fuerza Popular, quien es investigada por lavado de activos (caso Coctéles) en mayo, previa coordinación con Becerril.

Es falso que el Dr. Hinostroza o algún juez me haya visitado en mi domicilio. Es falso que yo haya solicitado al Sr. Camayo o al congresista Becerril que coordine una reunión. #BastaDeMentiras #HaganPeriodismoDeVerdad — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 19, 2018

