Pedro Chávarry: "Me respalda una trayectoria impecable, una hoja de vida limpia"

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aseguró que no ha incurrido en infracción constitucional.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aseguró que existe una campaña en su contra por parte de ONGs y que ningún acto en el que está involucrado tiene carácter ilícito. “Para los que no me conocen y me juzgan, quiero decirles que me respalda una trayectoria impecable, una hoja de vida limpia”, manifestó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

Chávarry aseguró que no existe infracción constitucional en la que se “pueda sentir responsable”. “El informe de determinación de hechos presentado por Juan Sheput no determina ningún hecho que contempla una infracción constitucional”, dijo. Al respecto, el parlamentario Sheput señaló que aún no hay informe porque están en etapa de evaluación de la pertinencia de pruebas. “Lo que estamos haciendo es escuchar al fiscal para elaborar un informe”, sostuvo.

Las imputaciones

Sobre el audio en el que el suspendido juez supremo César Hinostroza le pide a Chávarry que lo ayude con una constancia y con copias de las resoluciones que daban por archivados los procesos que le siguieron por enriquecimiento ilícito —documentos necesarios para tramitar su visa a Estados Unidos— el fiscal de la Nación aseguró que era un trámite administrativo que al final no se realizó, ya que le recomendó que haga el trámite de forma personal.

“Fue el pedido de un colega a otro colega, de par en par. Él era miembro de la junta directiva de la Academia de la Magistratura”, dijo. A su turno César Hinostroza reconoció que hizo la solicitud en mesa de partes, pero que finalmente no pudo recoger la constancia. Agregó que pudo viajar a Estados Unidos gracias a unas resoluciones de archivo de las investigaciones firmadas por el exfiscal de la Nación, José Peláez Bardales, el 2013.

En un audio del 13 de febrero se escucha a Hinostroza conversar con Chávarry sobre la permanencia del juez supremo, José Luis Salas Arenas, en la Academia de la Magistratura (AMAG). Al respecto, el fiscal de la Nación dijo que “la permanencia de Salas Arena no era de potestad de quien habla como presidente de la Academia de la Magistratura, sino un mandato de la Sala Plena de la Corte Suprema”. Cabe destacar que Hinostroza era miembro de la Sala Plena.

Pedro Chávarry —quien en agosto pasado admitió que asistió a reunión en casa de Antonio Camayo luego de negarlo en reiteradas ocasiones— sostuvo que se reservó la necesidad de informar porque “era un acto inocuo”. “Se trataba de un hecho sin ninguna trascendencia. Yo desde hace tres años tenía la seguridad que iba a ser fiscal de la Nación”, manifestó. Hinostroza validó la reunión, mas no mencionó qué periodistas participaron ya que según indicó llegó tarde.