Martín Vizcarra sobre cierre de Congreso: “No descartamos ninguna medida”

El presidente afirmó que actuará bajo el marco de la Constitución y la Ley.

El presidente Martín Vizcarra, en diálogo con CNN, no descartó plantear una cuestión de confianza, que eventualmente podría ocasionar el cierre del Congreso, si es que no se toman en cuenta las propuestas de reformas constitucionales que planteó hace un mes.

“Nosotros tenemos que respetar la Ley y la Constitución ante la que hemos jurado el 23 de marzo. Vamos a usar todos los compromisos para cumplir con nuestros compromisos, sujetos a la Constitución. Dentro de ellos está la iniciativa del presidente para cuatro reformas constitucionales”, indicó.

artículo relacionadoEjecutivo tendría que reunir 2 millones de firmas para que se realice el referéndum

Martín Vizcarra planteó el pasado 28 de julio someter a consulta popular reformas constitucionales relacionadas al sistema judicial y sistema político. Éstas se siguen discutiendo en comisiones en el Congreso. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya indicó que el referéndum no debería ser una prioridad del gobierno y que éste se podría dar en marzo del próximo año.

El jefe de Estado también descartó que podría ser considerado de golpista si es que eventualmente cierra el Congreso. “Está establecida la cuestión de confianza, que si no se la dan, está el cierre del Congreso. Hemos dicho que no descartamos ninguna medida para lograr el objetivo de luchar y destruir la corrupción. No lo vamos a hacer incumpliendo ningún procedimiento”, dijo.

Por otro lado, el mandatario descartó postular a la presidencia de la República en el 2021. Señaló que el Congreso está “perdiendo el tiempo” planteando proyectos de ley destinados a bloquear su postulación presidencial.