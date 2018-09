Fuerza Popular apoyaría la no reelección de congresistas

El congresista Miguel Torres informó que su bancada también acordó respaldar la restitución de la bicameralidad.

El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, informó que su bancada acordó anoche respaldar los proyectos de reforma constitucional presentados por el Ejecutivo que plantean prohibir la reelección de los congresistas y restituir la bicameralidad. “En mayoría, ha ganado la posición de apoyar la bicameralidad, la no reelección de congresistas”, manifestó hoy el parlamentario en una entrevista con RPP.

Sin embargo, el congresista precisó que no está de acuerdo con la decisión adoptada por su grupo parlamentario. “No he escuchado alguna razón que me haya hecho cambiar de opinión. Yo creo que es un error”, comentó. “Voy a votar junto con mi bancada de manera disciplinada. No considero que sea un tema de consciencia, es un tema técnico”, comentó

En esa línea, argumentó que prohibir la reelección de congresistas reduciría el nivel de experiencia de los miembros del parlamento. “Creo que la experiencia es sumamente necesaria. Yo soy nuevo en el Congreso, he aprendido muchísimo de personas como Luz Salgado, Luis Galarreta, Mauricio Mulder, que tienen una experiencia que para los nuevos ha sido importante”, afirmó.

Más temprano, el ministro de Justicia Vicente Zeballos declaró a RPP que existe consenso en el Congreso para apoyar la no reelección parlamentaria.”Para empezar, el brazo ideológico de Fuerza Popular, el partido aprista, ha dicho que está de acuerdo. Segundo: hay voces del propio Fuerza Popular que han manifestado su punto de vista a favor. Hay alguna voz discordante, pero hay cierto consenso hacia aceptar la no reelección de los congresistas.