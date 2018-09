Reforma política: Pleno aprobó que aportes a partidos sean bancarizados

El dictamen aprobado con 92 votos regula el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas.

Con 92 a favor, 10 en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que permite que los partidos políticos reciban financiamiento público y privado bancarizado.

La iniciativa legislativa, propuesta inicialmente por el gobierno como parte de una reforma política, fue apoyada por los parlamentarios de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Alianza para el Progreso, Apra y los no-agrupados. Los congresistas de Frente Amplio rechazaron el proyecto, mientras que Yonhy Lescano, de Acción Popular, se abstuvo.

[POR MAYORÍA] #Pleno aprueba #PL que propone la modificación del artículo 35 de la #CPP para regular el #financiamiento de las organizaciones políticas. pic.twitter.com/10oi3JO16o — Congreso del Perú (@congresoperu) September 26, 2018

Así, el artículo 35 de la Constitución queda redactado así:

“… Mediante ley, se establecen disposiciones orientadas al funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia sobre el origen de sus recursos económicos, así como su verificación, fiscalización, control y sanción. El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público o privado. Se rige por ley conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajos los criterios de igualdad y proporcionalidad. El financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones correspondientes. El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva. Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto“.

Así, como estaba previsto, los partidos políticos sólo podrán difundir propaganda electoral en radio y TV con recursos públicos indirectos y su financiamiento ilegal será sancionado, según disposiciones que serán precisadas en leyes y reglamentos.

Se quitó del dictamen la frase de “financiamiento privado no corporativo”. El texto final no tomó en cuenta la propuesta del Ejecutivo de que los partidos estén obligadas a rendir cuentas sobre sus ingresos y gastos en periodo ordinario y durante la campaña electoral; hoy los partidos deben enviar sus reportes de ingresos y gastos a la ONPE una vez finalizada la campaña electoral. Tampoco se incluyó que los aportes no declarados por los partidos se presuman de fuente prohibida.