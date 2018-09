César Hinostroza: "No he infringido la Constitución, menos he cometido delito alguno"

La Comisión Permanente evalúa el informe que recomienda inhabilitar a Hinostroza por diez años.

El suspendido juez supremo, César Hinostroza —involucrado en una serie de audios que darían cuenta de presuntos favorecimientos— rechazó este jueves ante la Comisión Permanente del Congreso de la República el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda su destitución e inhabilitación por diez años, así como la de los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“No he infringido la Constitución, menos he cometido delito alguno. Pido que se tome una decisión objetiva. Espero que me hagan justicia, ya no hablo como juez, sino como ciudadano”, manifestó Hinostroza en su defensa. Agregó que el informe redactado por el congresista Oracio Pacori “no demuestra” que él era líder de la organización llamada los Cuellos Blancos del Callao, ni tampoco los procesos judiciales que habrían sido favorecidos por su persona.

“Se habla que se ha favorecido procesos judiciales ¿cuáles? Esto es muy delicado señores congresistas, porque la pena en delito criminal es muy grave, si es líder la pena es 15 años como mínimo”, indicó. El suspendido juez supremo aseguró también que no incurrió en tráfico de influencias por favorecer laboralmente a personajes como Verónica Rojas, cuñada del exconsejero Guido Aguila Grados, o al abogado William Bustamante.

