Fuerza Popular pidió corregir "inconsistencias" de informe que vincula a César Hinostroza

La congresista Ursula Letona dijo que podrían reconsiderar su decisión sobre Hinostroza y exconsejeros del CNM.

Fuerza Popular rechazó haber blindado al suspendido juez César Hinostroza y a los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) después de que votaran a favor de archivar el informe del congresista Oracio Pacori que los sindicaba de presunto delito de crimen organizado. La vocera de la bancada fujimorista, Ursula Letona, indicó que podrían reconsiderar su decisión si el congresista Pacori corrige las “inconsistencias” del informe.

“El informe [del congresista] que usa el sustento de un informe [fiscal] que tiene la condición de reservado de parte del Ministerio Público nunca ha sido puesto en conocimiento de los congresistas de Fuerza Popular. Debe ser puesto en conocimiento de los congresistas y de la opinión pública, además debe corrersele traslado a los implicados para que ejerzan su derecho a defensa”, sostuvo Letona en conferencia de prensa.

A su turno la congresista no agrupada, Yeni Vilcatoma, dijo que “en el Congreso no se ha llevado ningún tipo de blindaje”. Indicó que el informe de la fiscal provincial del Callao, Sandra Castro Castillo, —que hace referencia a un colaborador que vincula a Hinostroza como líder de la mafia de Los Cuellos Blanco del Puerto— “no logra una debida individualización” de la responsabilidad penal. “Lo único que ha hecho el señor Pacori es invocar partes de un informe que no le fue notificado a los involucrados y a los congresistas”, dijo Vilcatoma.

De acuerdo al informe de la fiscal Castro, el suspendido juez supremo César Hinostroza sería el “cabecilla 1” de la organización, mientras que detrás de él está el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, quien cumple prisión preventiva. Cabe recordar que este fue señalado previamente por la policía y la fiscalía como un “hombre clave”. El informe consigna la declaración del colaborador eficaz N° FPCC108-2018.

Vilcatoma agregó que “aquella decisión que sale del Congreso no va a poder ser modificada a nivel del Ministerio Público”, en relación a que si el Pleno del Congreso ratifica la decisión de la Comisión Permanente de excluir a Hinostroza y a los exconsejeros de la acusación sobre pertenencia a la presunta organización criminal, la Fiscalía no podrá investigarlos por dicho delito.