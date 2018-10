Martín Vizcarra al fiscal Chávarry: "Yo no voy a permitir amenazas ni de él ni de nadie"

El presidente cuestionó que una persona vinculada con la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto presida el Ministerio Público.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo que no permitirá amenazas del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que este anunciara que tramitará 46 denuncias en su contra. Volvió a reiterar sus cuestionamientos contra el funcionario que preside el Ministerio Público debido a su vinculación con la denominada organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, según la tesis de la fiscal del Crimen Organizado del Callao, Sandra Castro Castillo.

“Yo no voy a permitir amenazas ni de él ni de nadie. Nosotros tenemos una trayectoria intachable, en la actividad pública y privada. Podemos tener virtudes y defectos, como todo ser humano, pero todos saben que la honestidad es una de mis virtudes. No le permito al fiscal de la Nación que amenace porque está aprovechándose del cargo y con esa actitud está demostrando que no es una persona idónea para el puesto”, señaló en conversación con Perú 21.

Indicó que en caso se concrete el anuncio de Chávarry se allanará a los procesos. El fiscal de la Nación no brindó detalles sobre las 46 denuncias —según el abogado de Chávarry, Julio Rodríguez, estos casos están siendo evaluados por otros fiscales— no obstante el presidente dijo que en el caso particular del Aeropuerto de Chinchero se actuó conforme a las normas y procedimientos. “Que se investigue, no tengo inconvenientes”, manifestó.

El mandatario reiteró sus cuestionamientos hacia Pedro Chávarry por sus presuntos vínculos con la mafia ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. “Hay una lista de quiénes son los integrantes de ‘Los Cuellos Blancos’ y ahí está incluido Chávarry. El Ministerio Público es sumamente respetable, está integrado por fiscales honestos. ¿Por qué debe ser liderado por alguien que no genera confianza?”, cuestionó.

En otro momento, el mandatario consideró que el pleno del Congreso debería imputarle al suspendido juez supremo César Hinostroza la acusación por presunto delito de organización criminal, algo que fue retirado del informe que propone destituirlo e inhabilitarlo durante el debate en la Comisión Permanente.

La hipótesis del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, es que Hinostroza sería un elemento fundamental de la organización criminal. Los presuntos miembros de esa organización cumplen hoy con un mandato de prisión preventiva que se ha prolongará por 36 meses. Hinostroza, sostiene el fiscal, utilizaba su cargo para intervenir en procesos propios o de terceros y así favorecer a personal de su confianza, así como jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).