Alberto Fujimori tras anulación del indulto: "Por favor, no me maten"

En un video difundido por medios locales, el expresidente pidió que su caso no sea utilizado como un arma política.

El expresidente Alberto Fujimori se pronunció mediante un video difundido por medios locales sobre la decisión del juez Hugo Nuñez Julca de anular el indulto humanitario que le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Quiero pedirle al Presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo”, advirtió Fujimori, quien permanece internado en la Clínica Centenario.

artículo relacionadoAnulación del indulto: los escenarios legales para Alberto Fujimori

En la grabación, Fujimori aparece recostado en una cama de dicho centro médico. Durante su pronunciamiento, pidió que su caso no sea utilizado políticamente. “Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos que por favor no me usen como arma política porque ya no tengo fuerzas para resistirlo”, manifestó.

“No me condenen a muerte, ya no doy más”, finalizó. El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, ha apelado la resolución del juez Nuñez. En su recurso, le solicitó que el internamiento del expresidente en un penal sea suspendido mientras se resuelve la apelación en segunda instancia.