Caso Bustíos: el Poder Judicial absolvió a Daniel Urresti

La fiscalía interpondrá recurso de nulidad contra la resolución que absolvió al candidato a la Alcaldía de Lima.

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional, conformado por los jueces Marco Cernza Bazán, Miluska Cano López y Omar Pimentel Calle, absolvió al general EP (r) Daniel Urresti, exministro del Interior y actual candidato a la Alcaldía de Lima que era procesado por el presunto homicidio de Hugo Bustíos, periodista de la revista Caretas asesinado en Huanta, Ayacucho, en 1988. Finalizada la audiencia en que se dio lectura a la sentencia, la fiscalía anunció que interpondría recurso de nulidad.

Urresti, de acuerdo con encuestas publicadas el último fin de semana, tiene altas probabilidades de convertirse en Alcalde de Lima tras las elecciones municipales de próximo domingo 7 de octubre. En una conferencia de prensa, Urresti dijo que estaba listo para asumir el liderazgo de la Municipalidad de Lima. “No puedo celebrar porque esto no es un triunfo, son 12 años de tremendo sufrimiento de dos familias”, añadió.

Sharmelí Bustíos, hija del periodista, lamentó la decisión de los jueces. “¡Es un vergüenza! Lean esa sentencia ¡es una vergüenza! Ahora entiendo por qué lo han puesto el 4 de octubre antes de una elección. Están utilizando el caso Bustíos como un portaaviones político. ¡Ahí tienen su alcalde!”, manifestó a su salida de la aufiencia.

Por este caso ya habían sido condenados el capitán Amador Vidal Sanbento (autor material) y el comandante Víctor La Vera Hernández (autor intelectural) en el año 2007. La Vera Hernández era el jefe del cuartel de Castropampa, ubicado en Huanta. En cuanto a Urresti, el exministro era jefe de inteligencia de la base. Sanbento contó en una entrevista que Urresti había organizado el asesinato de Bustíos en coordinación con La Vera Hernández, quien manejaba la información de que un miembro de Sendero Luminoso sindicaba a Bustíos como parte de esa organización terrorista. A raíz del testimonio de Sanbento, la fiscalía inició un proceso penal contra Urresti en el 2015. El colegiado consideró que el testimonio de Vidal Sanbento carece de credibilidad.

El tribunal también concluyó que, si bien puede deducirse que Urresti, en su calidad de jefe de inteligencia, podría haber informado a La Vera Hernández que Bustíos era terrorista, no existe una evidencia que así lo demuestre. El periodista había acudido a la base de Castropampa para conversar con el comandante Lavera. El objetivo de Bustíos era pedirle un permiso por escrito al comandante La Vera Hernández para que le permitiera tomar fotografías a las víctimas de un asesinato perpetrado por Sendero Luminoso en la localidad de Erapata. Cuando llego allí, según han señalado los testigos en el juicio, Urresti salió del cuartel en un camión portatropas.

Luego de eso, Bustíos volvió a Erapata. Allí recibió tres balazos en el cuerpo. Sin embargo, lo que causó la muerte de Bustíos fue un explosivo que el capitán Vidal Sanbento arrojó sobre su cuerpo. En el juicio, la fiscalía presentó como testigo clave a Ysabel Rodríguez, una vecina de Erapata. Ella declaró que Urresti ingresó a la cocina de su casa y que desde allí disparó a Bustíos. También lo acusó de abusar de ella sexualmente.

El tribunal concluyó que no existe grado de certeza sobre la ubicación del acusado a la hora del crimen, es decir, al momento del asesinato de Bustíos. Además, testigos presenciales no mencionaron en sus declaraciones a Ysabel Rodríguez. De esta manera, si bien reconocieron que era vecina de la zona, no existe evidencia contundente como para afirmar que estuvo presente en la escena del crimen. Esos mismos testigos, tampoco mencionaron la presencia de Urresti ni a una persona con características similares a él en el lugar de los hechos. Finalmente, el tribunal concluyó que el testimonio de Rodríguez es insuficiente para desvirtuar la inocencia de Urresti y que no cumple estándares con los estándares de prueba.