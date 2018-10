Corte Suprema anuló sentencia contra Walter Aduviri por el 'Aymarazo'

La Sala Penal Permanente dispuso que se realice un nuevo juicio al candidato al gobierno regional de Puno.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitió hoy una casación que anula la sentencia en segunda instancia que condenaba a Walter Aduviri Calisaya, dirigente aymara y actual candidato al gobierno regional de Puno, a siete años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de S/2 millones por el delito de contra la tranquilidad pública en agravio del Estado en calidad de autor mediato. Comos se recuerda, en mayo del 2011 Aduviri lideró una protesta conocida como el ‘Aymarazo’.

Los vocales César San Martín Castro, Hugo Príncipe Trujillo, Iván Sequeiros Vargas, Luisa Chávez Mella y Elvia Barios Alvarado concluyeron que la sentencia que condenó a Aduviri no cumplió con estar debidamente motivada y no tuvo en cuenta el debido proceso. Por tal motivo, ordenó la realización de un nuevo proceso judicial en primera instancia contra el dirigente aymara, quien este domingo podría ser elegido presidente regional de Puno.

La fiscalía había acusado a Aduviri de ser el autor mediato del delito contra la tranquilidad pública. Según la resolución, no existió debida motivación “al no examinarse un presupuesto fundante de autoría mediata por aparatos de poder organizado”. De otro lado, advirtió que “se invocó un tipo de intervención delictiva en los casos de autoría en el que no se desarrollaron las [..] características de un frente de defensa”. Como se recuerda, Aduviri era dirigente del Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur.

“Hoy podemos decir que se equivocaron, me perjudicaron por ocho años, me alejaron de mi familia, no tuve estabilidad laboral, fue un proceso con injerencia política y económica”, declaró Aduviri tras conocerse la casación.