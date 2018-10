Segundo Tapia: "Cualquier congresista puede postular el 2021 para senador"

El presidente Vizcarra había indicado que los congresistas no podrían reelegirse.

El segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, aseguró que la reforma que se ha aprobado sobre la no reelección de parlamentarios, que se basa en la propuesta que envió el Ejecutivo, sí permite a los actuales congresistas postular para senador. Esto luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, descartara que los actuales parlamentarios estuvieran habilitados para ser reelegidos.

“No puedo postular al mismo cargo, para diputado no, pero la opción es clara, tal como lo ha presentado el presidente, sí para senador”, respondió Segundo Tapia al ser consultado por la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Legislativo. “Cualquier congresista puede postular el 2021 para senador”, agregó, según consignó El Comercio.

A su turno, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sostuvo que sólo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le corresponde la “interpretación autónoma de cómo se aplica esta ley”. “No le corresponde ni al presidente del Congreso ni al de la República”, agregó en conversación con la prensa.

La semana pasada el Congreso aprobó la no reelección de los parlamentarios. Se indicó que “los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo”. No obstante, como los elegidos actualmente son congresistas, no se descarta explícitamente que estos puedan volver a elegirse en el 2021 como senadores o diputados. Apoyaron esta iniciativa legislativa las bancadas de Fuerza Popular, Apra, Alianza para el Progreso y Acción Popular, además de algunos no agrupados.

El referéndum

Este lunes el presidente Vizcarra reiteró que en dos meses se realizará el referéndum de los proyectos políticos y judiciales que envió el Ejecutivo y que modificó el Congreso. “En dos meses los ciudadanos definirán con su voto y conoceremos si cada de una de las propuestas del Ejecutivo, modificadas por el Congreso, respetan o no la voluntad ciudadana”, precisó durante su discurso por el aniversario del Combate Naval de Angamos.

El mandatario convocará mañana al referéndum por las cuatro reformas constitucionales. Se tiene previsto que el referéndum se realice el 9 de diciembre. “Las reformas están en camino, felizmente dimos vuelta a esta etapa y ahora empezamos la nueva etapa de aquí al 9 de diciembre, que es la fecha del referéndum”, sostuvo Vizcarra.