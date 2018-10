Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra el exjuez César Hinostroza

El juez Hugo Nuñez Julca consideró que la fuga de Hinostroza evidencia su intención de evadir a la justicia.

El juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez Julca, dispuso esta noche prisión preventiva de 36 meses contra el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi, investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal. Además, dispuso una orden de captura a nivel nacional e internacional. William Castillo, abogado de Hinostroza, anunció al final de la audiencia que apelaría la decisión.

Hinostroza está recluido en un penal en Madrid, España, por decisión del juez español José de la Mata. El exvocal había fugado el 7 de octubre por el paso fronterizo con el Ecuador, donde tomó un vuelo a Ámsterdam. Desde allí partió a España, país al que le presentó una solicitud de asilo político que aún no ha sido resuelta. El viernes 19 fue capturado en Madrid.

Los delitos por los que Hinostroza es investigado habrían quedado en evidencia en una serie de llamadas telefónicas interceptadas legalmente por la Policía y que luego fueron divulgadas por medios locales. La prisión preventiva fue solicitada por el Ministerio Público, que investiga al exmagistrado por pertenecer a la presunta organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto‘. El juez Julca consideró que existen “graves y fundados elementos de convicción para recluir en una prisión a Hinostroza.

El Código Procesal Penal también establece que es necesario evaluar si el investigado podría ser condenado a una pena mayor de cuatro años de prisión para dictar prisión preventiva. El juez tomó en cuenta que el delito de mayor duración, que es el de organización criminal, tiene como mínimo una pena de ocho años de cárcel. Además, remarcó que no existen circunstancias que puedan atenuar esa pena. De esta forma, concluyó que podría ser condenado a una pena superior a cuatro años.

De otro lado, el juez analizó el arraigo de Hinostroza y concluyó que no lo tiene, pues incumplió la orden judicial que le impedía salir del país para fugar a España. El arraigo familiar, añadió, no está acreditado, pues la esposa de Hinostroza viajó a España el 11 de octubre y una de sus hijas intentó viajar a ese país el 18 de octubre. Asimismo, estimó que no está acreditado el arraigo laboral porque Hinostroza fue destituido del cargo de vocal supremo por el Congreso.

El juez Julca también remarcó que el comportamiento de Hinostroza demuestra su intención de evadir la investigación penal y rehuir la acción de la justicia. Por lo tanto sostuvo que es idónea su coerción, pues de esa forma el Estado logrará que se aplique la ley en el caso de investigado y que esté sujeto a la investigación fiscal.