Keiko Fujimori: fiscalía sustentó pedido de prisión en audiencia de más de 8 horas

La defensa sostuvo en su alegato que la fiscalía no ha presentado evidencia que vincule a fujimori con el delito de lavado de activos.

En una sesión que se prolongó desde las diez de la mañana hasta pasadas las diez de la noche, el fiscal José Domingo Pérez sustentó su pedido de prisión preventiva de 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras once personas. La audiencia tuvo un receso entre las 3:30 y las 6:00 de la tarde. Richard Concepción Carhuancho suspendió la sesión al promediar las 10:30 de la noche y dispuso que se reanude hoy a las 10:30 de la mañana. El fiscal investiga a Fujimori por ser la presunta lider de una organización criminal dentro de su partido que habría lavado US$1 millón ilegales aportados por la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Fujimori en las elecciones generales del 2011.

El fiscal sustentó en la primera parte de su alegato la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen a la lideresa política con los delitos de organización criminal y lavado de activos. “Los elementos de convicción contra Keiko Fujimori están debidamente acreditados”, sostuvo el fiscal. La organización habría utilizado falsos aportantes de la región San Martín y Lima para introducir el dinero aportado por Odebrecht en el circuito legal. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la cúpula también estaba integrada por los asesores Ana Hertz de Vega, Pier Figari, Vicente Silva Checa y la tesorera Adriana Tarazona. En determinado momento, el fiscal Pérez reveló que encontró documentación relacionada a la comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Rosa Bartra, en el inmueble de Silva Checa.

Durante la audiencia, Pérez reveló que el ex gerente general de RPP, Hugo Delgado, recibió US$210 mil en efectivo de José Chlimper, ex secretario general de Fuerza Popular, para pagar la pauta publicitaria del partido en esa radio. Este hecho fue relatado al fiscal Pérez por el propio Delgado en su declaración ante el Ministerio Público. Chlimper negó tal versión en sus redes sociales. El Grupo RPP precisó que toda la pauta publicitaria contratada por Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) fue facturada y bancarizada, incluidos los US$210 mil que Chlimper le entregó a Delgado.

A su turno, la abogada defensora de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, advirtió que la fiscalía presentó nuevos elementos de convicción que no le fueron entregados antes de la audiencia. Asimismo, cuestionó que la primera etapa de la exposición del fiscal se prolongará por más de cuatro horas. En otro momento, la abogada advirtió que el Ministerio Público no había logrado presentar elementos de convicción que vinculen a su defendida con el delito de lavado de activos. Argumentó que el fiscal dio un discurso político y que los elementos presentados eran genéricos y no estaban individualizados. “La fiscalía reclama 36 meses de prisión y no presenta ningún elemento de convicción”, dijo Loza.Al final de la audiencia, Fujimori declaró a la prensa y comentó que su defensa había desbaratado las mentiras expuestos por la fiscalía.