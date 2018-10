Datum: la aprobación del presidente Martín Vizcarra subió a 62%

Sin embargo, la aprobación del presidente Vizcarra se estancó en algunas regiones, principalmente en el norte.

Desde el 1 de octubre la aprobación del presidente de la República, Martín Vizcarra, subió ligeramente a 62%, según una última encuesta de Datum Internacional difundida por Perú21 y Gestión. La popularidad del mandatario se estanca en algunas regiones: norte, sur y oriente. En el norte el mandatario reporta su peor caída: su aprobación pasó de 65% a 60% al 25 de octubre de este año.

No obstante, el escenario es distinto en Lima y Callao y el centro. En este último, el mandatario de la República goza de mayor respaldo. Su aprobación creció en 18 puntos porcentuales y llegó a 71% en la región centro. En el caso de Lima y Callao, su popularidad llegó a 66%, tres puntos porcentuales más que a inicios de octubre.

De acuerdo a Datum, la principal razón de su aprobación se sostiene en la lucha contra la corrupción, con 40%; seguido por su posición frente al Congreso, con 23%; y ser demócrata, con 8%. En las últimas semanas el mandatario confirmó la detención del inhabilitado juez César Hinostroza y criticó el “blindaje”, en referencia al Congreso de la República por el tardío envío de los expedientes de las acusaciones de Hinostroza y los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

A inicios de este mes el presidente convocó a referéndum para someter a consulta las reformas planteadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso sobre la conformación del CNM, el financiamiento de los partidos políticos, la no reelección de los congresistas y la restitución de la bicameralidad. Cabe recordar que el mandatario opinó que la reforma sobre bicameralidad había sido desnaturalizada.

Otras autoridades

Asimismo, el estudio señala que un 70% desaprueba la labor que viene cumpliendo el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, frente a un 20% que lo respalda y un 10% que no opina. En el caso del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, un 56% no aprueba su gestión, un 24% la respalda y un 20% prefiere no opinar.

Ante la consulta sobre el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, 75% lo desaprueba, 14% lo aprueba y 11% no opina; respecto al presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, un 63% desaprueba su labor y 23% la aprueba. El fiscal de la Nación es sindicado como integrante de la organización criminal conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto, conformada según la hipótesis fiscal por una red interna en la Corte Superior de Justicia del Callao y otra externa que buscaba “copar” con su “gente” las diversas instancias del Poder Judicial.