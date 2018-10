José Domingo Pérez: "Hay un plan escrito de obstrucción a la justicia"

El fiscal señaló que staff de abogados de Fuerza Popular habrían amenazado al menos a dos presuntos aportantes.

El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, denunció que el staff de abogados de Fuerza Popular habría amenazado al menos a dos personas identificadas—Erick Matto Monge y Liz Document Manrique— para que aseguren que fueron aportantes del partido en el marco de las elecciones presidenciales del 2011. Sostuvo que estos presuntos aportantes se han retractado y que Document se acogió a la colaboración.

“El peligro de obstaculización implica que no se deba intervenir respecto a imputados, testigos o peritos. La estrategia de Vicente Silva Checa para Keiko Fujimori implicaba intermediar ante los testigos”, sostuvo el fiscal. Agregó que aunque la defensa de Keiko Fujimori asegura que no hay peligro de fuga “hay un plan escrito de obstrucción a la justicia”, en el que se insta a la defensa de la lideresa a intervenir a favor de “toda persona que ha realizado un aporte fraudulento”.

El plan escrito al que se refiere el fiscal es el fólder rotulado del estudio Loza Ávalos Abogado encontrada en el allanamiento del inmueble de Vicente Silva Checa, quien a pedido de Montesinos pagó US$2 millones para comprar la línea editorial de Cable Canal de Noticias (CCN). En el documento del estudio de abogados, del que forma parte la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, se analiza los efectos y contingencias de las investigaciones de las carpetas fiscales 55-2017 (anotación “Aumentar keiko para 500 e eu fazer visita”), 80-2017 (sobre los aportes a la campaña de Fuerza 2011) y 12-2016 (Caso Cócteles).

En el marco del segundo día de audiencia de prisión preventiva, el fiscal señaló que el staff de abogados de Fuerza Popular “abordaba y amenazaba” a los presuntos aportantes. “Si varios abogados abordan a los testigos, amenazan a la familia, ¿por qué la defensa trata de desacreditar algo ya probado, que son las prácticas fujimoristas?”, manifestó Domingo Pérez, quien lidera la investigación del caso Cócteles.

Denuncian amenazas

El abogado señaló que dos presuntos aportantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) declararon haberse sentido coaccionados por el partido. Sobre Liz Document Manrique, se informó que en su nueva declaración confesó que en su anterior declaración se había sintió coaccionada y que sentía “temor por sus hijos”. Document narró el viernes 18 de octubre que una mujer, que se identificó como parte de Fuerza Popular, le dijo que “le convenía” decir que era una aportante y que el partido le iba a poner “un abogado, que sea fuerte”.

artículo relacionadoKeiko Fujimori: fiscalía sustentó pedido de prisión en audiencia de más de 8 horas

“Esa mujer me dijo que no me olvidara que soy prestamista, que podía sustentar el aporte en base a eso. Me dijo que no me convenía decir lo contrario porque tengo hijos menores, lo que me originó temor”, indicó la testigo de acuerdo al fiscal, tras indicar que también se le habría dicho que si rechazaba haber aportado al partido sería “peor para su puesto”. Agregó que por esa razón en su primera declaración había asegurado que sí había sido aportante de Fuerza 2011. Liz Documet Manrique es esposa del regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín, Ronald del Castillo.

En el caso Erick Giovanni Matto Monge —también incluido en la orden de detención preliminar—el fiscal narró que el testigo confesó que Jorge Yoshiyama le recomendó que diga que “no lo conoce” y que sí había hecho los aportes a Fuerza 2011. También anotó que Yoshiyama lo llamó para que convenciera a su hermano a cambiar su manifestación policial y diga que sí aportó a Fuerza Popular. Al igual que en los otros casos, Matto dijo que había sido coaccionado y sentía temor de Yoshiyama porque estaba enterado “de lo que declaraban los otros testigos”.

Matto Monge además se refirió a Christian Jo Monti —quien en octubre del 2016 negó aportar S/121,000 a Fuerza 2011, pero dos meses después cambió su versión— y dijo que Jo Monti habría sido coaccionado por Yoshiyama luego de que afirmara que “diría la verdad”. “El partido Fuerza Popular, con su staff, abordaba a los falsos aportantes para que den versión falsa o en algunos casos eran amenazados”, reiteró el fiscal Domingo Pérez.

De otro lado, se indicó que Liulith Sánchez Bardáles —quien estaba incluida en la orden de detención preliminar que aprobó a inicios de octubre el juez Richard Concepción Carhuancho contra Keiko Fujimori— dijo que el día que ella fue intervenida “le mandaron un abogado que no fue de su elección”, que el letrado le hizo firmar unos papeles y le dijo que mantenga su versión de haber aportado S/13,000 a la campaña. Sánchez posteriormente rectificó su versión y en su nueva declaración dijo que no había aportado.

De acuerdo a IDLReporteros, el cambio de versión respondería a que Sánchez Bardáles —gerente de Droguería San Martín, donde el padre del congresista Rolando Reátegui es accionista mayoritario—se vio obligada a contratar a un abogado pese a que la congresista Ursula Letona habría indicado al parlamentario Reátegui —quien también está colaborando con la Fiscalía—que los abogados Jaime Suazo y Paul Simon se iban a encargar de ver los casos de los presuntos aportantes de la región San Martín.