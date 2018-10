Keiko Fujimori al juez: "Me preocupa que usted ya tendría una decisión tomada"

La lideresa de Fuerza Popular advirtió que el juez Richard Concepción tiene muchos motivos para desestimar el pedido de prisión.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre quien pesa un pedido de prisión preventiva de 36 meses en el marco de una investigación de lavado de activos, expresó sobre su preocupación sobre la posibilidad de que el juez Richard Concepción Carhuancho ya tenga decidido recluirla en un penal sin tomar en cuenta los argumentos expuestos por su abogada Giuliana Loza. “Me preocupa que, diga lo que diga o haga lo que haga, usted ya tendría una decisión tomada”, manifestó hoy durante la audiencia de prisión preventiva cuando el juez le concedió el uso de la palabra. Fujimori advirtió como antecedente que Concepción ordenó su detención preliminar el 10 de octubre y que desestimó una recusación planteada por su defensa. “Espero estar equivocada”, apuntó.

artículo relacionadoJosé Domingo Pérez: "Hay un plan escrito de obstrucción a la justicia"

Fujimori dijo estar serena y con la conciencia tranquila. “Sé que siempre hemos actuado de buena fe y cumpliendo la ley. Tengo la esperanza de que se me hará justicia”, afirmó. Además, remarcó que posee arraigo laboral, no existe peligro de fuga y no ha obstruido la justicia, por lo que consideró que el juez tiene muchas razones para rechazar el pedido de prisión preventiva de 36 meses solicitado por el fiscal de lavado de activos José Pérez Gómez. En otro momento, le pidió al juez que se respete el debido proceso y el principio de presunción de inocencia. “Lo que he vivido no se lo deseo a nadie. Enfrentaré este proceso en nombre de la verdad, de mi partido político y de mi familia”, enfatizó.

Durante su intervención, Fujimori también negó que existan graves y fundados elementos de convicción que la vinculen con el delito de lavado de activos. Acusó al fiscal y a los testigos protegidos citados por él de mentir y de realizar afirmaciones que no han sido debidamente corroboradas. “El fiscal inventa una supuesta relación con el señor [Jorge] Barata”, dijo. En cuanto al peligro de fuga, recordó que no se fugó del Perú cuando cayó el gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000. “No me fugué antes y no me voy a fugar ahora”, remarcó. También rechazó que exista peligro de fuga por vivir en una casa alquilada y que tenga la intención de abandonar el país por la nacionalidad estadounidense de su esposo Mark Vito Vilanella. “Es increíble, soy altamente sospechosa de fugarme del país porque mi esposo es gringo”, aseguró.