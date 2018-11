Pedro Chávarry sobre cambio de notas: "El sistema falló ese día y no solo conmigo"

La calificación del fiscal de la Nación pasó de 69.22 a 79.72 puntos, es decir, de ‘insuficiente’ a ‘bueno’. Aseguran que el cambio fue corregido.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, negó este miércoles haber influido en el cambio de sus notas que se dio en el sistema del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). De acuerdo al portal IDL Reporteros, su calificación varió el 28 de junio pasado de 69,22 a 79,72 puntos, es decir, de ‘insuficiente’ a ‘bueno’ según se cataloga en la Ley de la Carrera Fiscal.

“El error ha sido porque el sistema falló ese día y no solo conmigo, sino con todas las personas inmersas en esa convocatoria”, indicó el fiscal en radio Exitosa. Chávarry reiteró que no se contactó con un trabajador del CNM y que no tiene acceso a los temas informáticos. “Es más, cuando se produjo mi ratificación, me notificaron de forma electrónica”, agregó.

El ingeniero José Alarcón, jefe de OTI –área donde se habrían hecho los cambios–, negó que las notas hayan sido alteradas. “Insisto, nunca se ha calificado al Dr. Chávarry con otra nota que no sea 69,22, no consta en ningún acta del pleno del CNM”, dijo en carta dirigida a El Comercio. Agregó que cuando se denunció el problema el 28 de junio, él buscó una solución y tomó las medidas correctivos “en forma inmediata y oportuna”, dando por solucionado el incidente el mismo día que fue reportado.

La variación

El Comercio informó que el abogado Miguel Montoya, trabajador de la Dirección de Evaluación y Ratificación del CNM, declaró a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado del Callao que en la noche del 27 de junio dejó debidamente registrados en el sistema virtual las notas y los comentarios que el equipo evaluador entregó al CNM sobre Pedro Chávarry. Este hecho ha sido refrendado por su jefa de área, Norma Gutiérrez, ante la fiscalía.

Al día siguiente, sin embargo, sucedió algo que Montoya consideró inédito: “Eduardo Vargas Vila, técnico de la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) […] me dijo: ‘El sistema no ha realizado la sumatoria correcta de las calificaciones’ […]. Le dije: ‘Hay que corregir ese problema’ y Eduardo me indicó que necesitaba que lo autorice […] en vista de que el informe estaba finalizado y el sistema estaba cerrado”.

Montoya explicó que para el 28 de junio él ya “no podía modificar las notas”, pues su perfil de usuario “tenía acceso restringido”. En esta línea, cualquier cambio solo podía realizarse en la oficina de informática (OTI): “Él [Eduardo Vargas] se retira y regresa después de 20 minutos y me dice: ‘Ya lo corregí, doctor’”. Montoya precisó que le reclamó al funcionario de la OTI por lo sucedido, consignó el diario local. Además de la nota, Montoya advirtió que los comentarios que hizo uno de los abogados evaluadores de Pedro Chávarry –Leysser León– habían sido modificados.