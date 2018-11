Congresista Patricia Donayre renunció a Peruanos por el Kambio

Ésta es la tercera baja que enfrenta la bancada en menos de tres días.

La congresista Patricia Donayre presentó este lunes su carta de renuncia a la bancada Peruanos por el Kambio (PPK), argumentando razones de conciencia para su alejamiento. En una carta dirigida a Gilbert Violeta, vocero de la bancada, señaló que en las últimas semanas sucedieron hechos vinculados al trabajo parlamentario que no sintonizan con el anhelo de enfrentar frontalmente a la corrupción. Para ello, indicó, es necesario desvincularse de interés personales porque “primero están los intereses del país”.

Por razones que expongo en la carta, he presentado mi renuncia a la bancada de PPK. pic.twitter.com/yBpvTLB4A5 — Patricia Donayre Pasquel🐆 (@PatyDonayre) November 12, 2018

La parlamentaria explicó que le generó malestar que durante el debate del dictamen de los proyectos de ley sobre el financiamiento ilícito de los partidos políticos, los integrantes de Fuerza Popular y el Apra hayan pedido acumular e incorporar dentro del dictamen un proyecto que “pretende evitar que los partidos políticos sean tipificados como organizaciones criminales”. Afirmó que expresó su posición en contra de la propuesta aprista, pero esta fue desestimada públicamente en la Comisión de Justicia por Gilbert Violeta, “sumándose a la propuesta del Apra y del fujimorismo”.

“Hecho que posteriormente negara [Gilber Violeta] ante algunos integrantes de la bancada y que originó un maltrato verbal de su parte por oponerme a su versión y a su posición política”, acusó la congresista. “Ese maltrato verbal me obligó a solicitar, como correspondía, una sanción de acuerdo al reglamento, solicitud que no solo no tuvo eco en la sesión donde se debatió, sino que no fue valorada. Ante mi segunda exigencia sobre la materia se optó por una sanción mínima que no correspondía con mi solicitud ni el reglamento”, anotó Donayre.

En otro momento, la renunciante parlamentaria también justificó su salida en la manera cómo se ha venido tomando decisiones al interior de la bancada de Peruanos por el Kambio. “Considero que la falta de coordinación y colaboración armónica entre todos ha sido y es un obstáculo insalvable para contribuir de manera efectiva con la agenda anticorrupción”, dijo.

Esta es la tercera baja que enfrenta la bancada en menos de tres días. El pasado 9 de noviembre renunció el congresista Güido Lombardi y ayer hizo lo propio el congresista Salvador Heresi. Cabe recordar que al inicio del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK), en julio del 2016, la bancada estuvo constituida por 18 escaños. Desde esa fecha se han retirado siete congresistas y solo uno ha sido expulsado, el parlamentario Roberto Vieira.