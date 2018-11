Caso Cócteles: Jorge Yoshiyama reconoció que buscó aportantes fantasmas

El empresario declaró que su tío, Jaime Yoshiyama, le entregó dinero para “justificar” los gastos de campaña de Fuerza 2011.

El abogado del empresario Jorge Yoshiyama Sasaki indicó en la audiencia de prisión preventiva que su defendido admitió ante el fiscal José Domingo Peréz haber coordinado aportes falsos para Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). La defensa de Jorge Yoshiyama pidió al juez Richard Concepción Carhuancho que se le imponga comparecencia con restricciones, en el marco del Caso Cócteles.

Ante la Fiscalía, Jorge Yoshiyama declaró que su tío Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza Popular, le entregó aproximadamente US$800,000 para “justificar” los gastos de campaña de Fuerza 2011 pues había empresarios que aportaron mucho dinero que no querían figurar públicamente, según consignó El Comercio. Detalló que el dinero fue entregado a personajes como Erick Matto Monge.

“Estando en su domicilio, [Jaime Yoshiyama] me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del partido Fuerza 2011, a lo cual me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado dinero en efectivo a mi tío Jaime Yoshiyama, empresarios que no deseaban aparecer públicamente pero que habían aportado a la campaña”, fue parte del testimonio de Jorge Yoshiyama que leyó el fiscal José Domingo Pérez.

Jorge Yoshiyama relató que su tío le entregó fajos de dinero en bolsas de plásticos, así como recibos para justificar los aportes de campaña. Añadió que los aportes debían ser chicos, es decir, menores a US$10,000.

El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, admitió que su cliente pidió a su sobrino buscar falsos aportantes, pero aseguró que Keiko Fujimori, Ana Herz de Vega y Pier Figari no tenían conocimiento al respecto. “El señor cree que por el hecho que mi cliente le haya entregado dinero a Jorge Yoshiyama ese dinero es necesariamente de Odebrecht. No hubo aporte de Odebrecht, el Ministerio Público si bien no miente dice una inexactitud”, agregó Abanto.

Asimismo, Abanto pidió que se exculpe de responsabilidad a Jorge Yoshiyama ya que él habría actuado bajo un criterio de confianza. En esa línea, sostuvo que Jaime Yoshiyama será el encargado de justificar la legalidad de los aportes.