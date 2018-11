Peruanos por el Kambio: Gilbert Violeta renunció a la vocería, es reemplazado por Jorge Meléndez

El congresista Jorge Meléndez dejó la vocería alterna de PpK, la cual es asumida por Ana María Choquehuanca.

El grupo parlamentario Peruanos por el Kambio (PpK) sigue experimentando cambios. Gilbert Violeta, tras recibir críticas de sus excolegas de bancada como Patricia Donayre y Mercedes Aráoz, renunció a la vocería titular. En tanto, Jorge Meléndez puso su cargo de vocero alterno a disposición. Ambos descartaron renunciar a la bancada oficialista. Horas más tarde, en la noche del martes 13, la bancada se declaró en reestructuración hasta julio del 2019: Meléndez es el nuevo vocero titular y Ana María Choquehuanca, la alterna.

Yo no puedo representar a algunos colegas que se conducen con intrigas, mentiras y ansias de poder. RENUNCIO a la Vocería de @PPKbancada. No me aferro a cargo alguno. No necesito uno, ni necesito serruchar a alguien para hacer mi trabajo.Mis proyectos y logros hablan por mí. 2/2

— Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) November 13, 2018