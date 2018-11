Julio Velarde sobre expresidentes del Perú: "No es gente que se haya preparado"

El presidente del Banco Central de Reserva criticó la falta de planes de gobierno.

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, criticó este jueves la falta de planes de gobierno que dificulta la realización de reformas, en referencia a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczysnki (PPK). Durante su exposición agregó que “no se puede esperar nada” del presidente de la República, Martín Vizcarra, porque él no esperaba ser presidente.

“Estoy hablando de falta de planes [de gobierno]. Lo ideal sería que entre al gobierno alguien que ha estado pensando este tema durante seis, ocho, doce meses, o varios años, para que sepa que hacer”, manifestó Velarde, tras indicar que en el caso de Martín Vizcarra no se le puede exigir que “realmente tuviera un plan de gobierno”.

En el marco del foro ¿Qué necesitamos para recuperar la competitividad y elevar los niveles de crecimiento y desarrollo del país?, organizado por la Confiep, advirtió sobre la falta de preparación de los expresidentes peruanos y la tendencia de los gobiernos a asumir agendas de corto plazo. “No es gente que se haya preparado. Se perdieron cinco años y se avanzó poco”, manifestó Velarde.

Sobre el gobierno de Ollanta Humala indicó que no se avanzó en el impulso de proyectos grandes de infraestructura y que se “hicieron proyectos muy cargos”. En tanto sobre el expresidente PPK dijo que “tenía cierto plan”, como invertir en infraestructura, pero que no sabe “qué pasó”. Sugirió que tal vez el gobierno de Kuczysnki no pudo seguir su plan por las personas que se escogieron y por el efecto que tuvo el escándalo de corrupción Odebrecht en las constructoras. De manera adversa destacó la figura del exministro de Alberto Fujimori, Carlos Boloña —quien falleció en octubre pasado— y manifestó que durante su gestión existía un buffet de abogados dedicados a “hacer reformas”.