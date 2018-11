Alan García: "Me allano [al pedido de impedimento de salida], lo acepto"

El expresidente también expresó su sorpresa por la suspensión del interrogatorio al que iba a ser sometido este jueves.

El expresidente Alan García anunció que se allanará al pedido de impedimento de salida que hizo el fiscal José Domingo Pérez Gómez ante el Poder Judicial. Agregó que recibió con “sorpresa” la suspensión del interrogatorio al que iba a ser sometido este jueves en el marco de la investigación que se le sigue por el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht para la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima, también llamado tren eléctrico.

“No me afecta la restricción de salida, me allano y la acepto, como he venido colaborando las últimas 49 veces ante el requerimiento de la Fiscalía”, dijo en declaraciones a la prensa. Previamente el congresista aprista Jorge del Castillo había considerado el pedido de impedimento de salida como “poco serio”. “Me parece que eso es violatorio al debido proceso”, dijo el congresista. Por su parte, el Poder Judicial ya estableció fecha y hora para la audiencia: sábado 17 de noviembre a las 3:00 pm.

#LoÚltimo | Juez Juan Carlos Sánchez Balbuena del 2do. JIP @SEDCF_PJ, cita a #Audiencia de impedimento de salida del país contra expresidente Alan García Pérez, para el sábado 17 de noviembre de 2018 a las 3:00 p. m. en la sede Zavala Loayza.

Ver Resol. https://t.co/6OSWVt8UoJ pic.twitter.com/XHP9KmuDbs — Sistema Nacional Anticorrupción del Poder Judicial (@SEDCF_PJ) November 15, 2018

artículo relacionadoCaso Odebrecht: Alan García habría recibido dinero de la 'caja 2'

García también se pronunció sobre la revelación de IDL Reporteros, que sostiene que el expresidente habría recibido dinero de la ‘caja 2‘ de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, fuente de coimas y sobornos en numerosos casos de corrupción. “He dado la conferencia contratado por la Fiesti que es un gremio que tiene más de 150 mil afiliados, siendo uno de ellos Odebrecht y esto salió a los medios”, expresó, tras aducir que las acusaciones en su contra son parte de “una persecución política”.

Según la documentación presentada en la investigación del medio periodístico, el exmandatario cobró US$100 mil por la charla, los cuales fueron depositados en su cuenta peruana en el BBVA continental. El supuesto contratante, José Américo Spinola, habría sido un intermediario entre Odebrecht y García.