Ollanta Humala sobre Alan García: "Creo que no es un perseguido político"

El expresidente adelantó que también enviará una carta al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.

El expresidente, Ollanta Humala, criticó este lunes el pedido de asilo diplomático que hizo Alan García a la embajada de Uruguay. Manifestó que no cree que el líder aprista sea un perseguido político y adelantó que también enviará una carta al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, con el objetivo de desmentir lo afirmado por García. En su carta, Alan García manifestó la inexistencia de “fiscales ni jueces naturales o imparciales” y dijo que vive en un “ambiente de persecución política”.

“Alan García no está acostumbrado a asumir su responsabilidad. Creo que no es un perseguido político, creo que ha formado parte del bloque aprofujimorista que judicializaron a sus opositores. Yo he enfrentado acá todos los procesos habidos y por haber y no me he ido”, manifestó Ollanta Humala, quien salió en libertad en abril pasado luego de que el Tribunal Constitucional revocara la prisión preventiva dictada en julio del 2017.

De otro lado, Humala consideró que el aprofujimorismo ha judicializado la política a través de “operadores que tienen en el sistema de justicia, muchos de los cuales son gente como César Hinostroza”. “Los que han estado judicializando la política son los apristas y fujimoristas, han amenazado al presidente Martín Vizcarra con llevarlo preso con el tema Chincheros, a nosotros nos han preparado una serie de comisiones investigadoras, una serie de denuncias”, agregó.