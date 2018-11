Jaime Yoshiyama: Empresario fallecido donó "varios cientos de miles de dólares en efectivo"

El exsecretario de general de Fuerza Popular señaló que el dinero es lícito y que Keiko Fujimori desconocía de los aportes.

El exsecretario general de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), Jaime Yoshiyama, afirmó que el empresario Juan Rassmuss Echecopar —quien falleció en marzo del 2016— donó “varios cientos de miles de dólares en efectivo” para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. En conversación con el programa dominical Cuarto Poder, agregó que la lideresa desconocía de los aportes y reiteró que los aportes fueron lícitos.

“Me busca Juan Rassmuss Echecopar, multimillonario, me sorprendió que me llamase y me dijo que quería ayudar a la campaña en defensa del modelo económico. Él vivía en el extranjero y venía siempre al Perú, cada vez que venía me llamaba y me preguntaba cuánto necesitaba. No recuerdo exactamente cuántas veces fueron, pero era de su propia fortuna. Él me entregaba en efectivo varios cientos de miles de dólares, habrá que hacer memoria. Yo lo manejaba directamente con el señor con la promesa que no le iba a contar a nadie”, comentó sobre el fallecido empresario, de quien dijo haber sido amigo” manifestó.

Desde Miami, el fujimorista afirmó que dará a la Fiscalía “todos los elementos” que le permitan comprobar que el dinero era de Rassmuss. “Yo iba a justificar en algún momento que ese dinero no era de Odebrecht”, señaló, tras considerar que cometió un “error de carácter administrativo” y que “la simulación de aportes está prevista en la ley”.

Volvió a calificar las afirmaciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, de “falsas”. Cabe recordar que Barata declaró haber donado US$1 millón a la campaña de Keiko Fujimori del 2011 a través del exministro del gobierno de Alberto Fujimori, Augusto Bedoya Camere, y Jaime Yoshiyama, quien por entonces era candidato a la vicepresidencia de la República.

De otro lado, prefirió no hacer mayores referencias a las declaraciones de su sobrino. A inicios de noviembre Jorge Yoshiyama declaró ante la Fiscalía que su tío le entregó aproximadamente US$800,000 para “justificar” los gastos de campaña de Fuerza 2011 pues había empresarios que aportaron mucho dinero que no querían figurar públicamente.