Úrsula Letona: "Estoy formalizando mi renuncia a Fuerza Popular"

“No voy a permitir que se me use de pretexto para generar conflictos al interior de la bancada”, manifestó la congresista.

La congresista fujimorista Úrsula Letona anunció este miércoles su renuncia a la bancada de Fuerza Popular aduciendo que no va a permitir que se le use de “pretexto” para generar conflictos al interior de la bancada. “Estoy formalizando mi renuncia a Fuerza Popular. He asistido a visitar a la presidenta del partido, a la señora Keiko Fujimori, al penal donde está injustamente recluida y le he comunicado mi decisión personal”, sostuvo a RPP Noticias.

La decisión de la parlamentaria se da a conocer luego de que Yeni Vilcatoma pidiera su expulsión por discrepancias dentro de la Comisión de Fiscalización. “Ha utilizado todo su poder para lograr el archivo de la moción de la Comisión de Fiscalización, que buscaba investigar presuntas irregularidades [en Prom-Perú]”, indicó Vilcatoma en una carta que le envió al vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino.

Vilcatoma esperaba que la Comisión de Fiscalización reciba facultades extraordinarias para investigar, hasta por 120 días, el contrato que Prom-Perú firmó con Sony Music Entertainment Colombia S.A. en abril pasado, para la promoción del Perú mediante dos videoclips, por US$1 millón.