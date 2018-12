Keiko Fujimori: "Lo único que he recibido hasta ahora es un proceso lleno de excesos"

La lideresa de Fuerza Popular confía en que Sala Nacional de Apelaciones “corrija” el fallo de juez Richard Concepción.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló este miércoles que mantiene la esperanza de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones corrija las “irregularidades” cometidas en el fallo del juez Richard Concepción, quien dictó prisión preventiva en su contra por 36 meses tras considerar que existe “sospecha grave” de que se habría captado aportes ilícitos en el marco de las elecciones presidenciales del 2011.

“Mantengo la esperanza que las instancias superiores, con mayor objetividad y experiencia en el Poder Judicial, puedan corregir tantas irregularidades que nadie debería sufrir en un Estado de derecho”, escribió en sus redes sociales. Precisó que la audiencia para ver el pedido de apelación presentado por su defensa fue programada para este sábado 15 de diciembre.

Ese mismo día se realizará la audiencia para revisar la apelación de prisión preventiva de Ana Herz y Pier Figari, asesores de Keiko Fujimori y exintegrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular. La hipótesis fiscal es que Hertz y Figari formarían parte de la estructura criminal dentro del grupo fujimorista para lavar activos.

43 días después de haberse iniciado mi prisión preventiva acabo de recibir la noticia que mi familia y yo hemos esperado todo este tiempo: este sábado 15 es la audiencia de apelación. (1/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) December 12, 2018

Keiko Fujimori además señaló que su “gran ilusión” es que en esta nueva instancia el “indebido proceso” se convierta en “debido proceso”. “Lo único que he recibido hasta ahora es un proceso lleno de excesos y atropellos”, manifestó. Los encargados de evaluar el pedido serán Octavio Sahuanay, Jessica León Yarango e Iván Quispe, quien conforman la Segunda Sala Penal de Apelaciones.

Los cuestionamientos

Según la resolución a la que accedió El Comercio, la defensa sostuvo entre otros puntos que se han incorporado indebidamente nuevos elementos de convicción a la investigación contra Keiko Fujimori y que no existen elementos de convicción que acrediten el supuesto circuito de dinero procedente de Brasil. Sin embargo, en el tercer argumento, la defensa ha sostenido que “en el supuesto negado de que haya existido un financiamiento ilegal de la campaña política de Fuerza 2011, estaríamos ante una infracción administrativa y no penal”.

A través de su defensa, Fujimori también cuestionó las declaraciones de los testigos protegidos. Al respecto, indicaron por ejemplo que, la opinión del testigo protegido sobre la supuesta intención de Fuerza Popular de querer congraciarse con el ex juez supremo César Hinostroza, “es una opinión”. Agregaron que el chat “La Botica” presentado por un testigo protegido, no es idóneo porque son conversaciones privadas y que el testigo protegido Nº 04 sería solo un testigo indirecto pues no habría participado de la reunión con Hinostroza. Por tanto, todo se trataría de “especulaciones”.