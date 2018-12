Produce: "Sin duda uno de los temas a tratar es el de la flexibilidad laboral"

El ministro refirió que el Plan Nacional de Competitividad propondrá restringir la reposición.

El titular del Ministerio de la Producción (Produce), Raúl Pérez Reyes, reiteró que uno de los temas que se abordarán en el Plan Nacional de Competitividad es que los trabajadores que reciban su indemnización laboral no sean repuestos. Consideró necesario que se eleve la flexibilización laboral ya que la legislación no está siendo lo “suficientemente eficaz” como para que los empresarios decidan contratar a personas en el sector privado.

El ministro agregó que hay ocasiones en que una empresa decide resolver un contrato con un trabajador, y no porque no lo quiera, sino que hay un problema de reducción de producción. “Entonces, cuando se repone un trabajador cuando ya no lo necesitas te genera un costo fijo y reduce la competitividad, te hace menos competitivo en el mercado y puede llevar a una empresa a la quiebra, sobre todo si eres mediana o pequeña”, anotó.

Previamente el ministro de Economía, Carlos Oliva, consideró que se debe revisar las indemnizaciones y reposiciones laborales. “Debería ser lo uno o lo otro”, subrayó el titular del MEF. No obstante, consideró que debería mantenerse la reposición en casos puntuales como despidos por embarazo o acoso sexual.

El ministro también adelantó que en los próximos días se publicará el Plan Nacional de Competitividad. “Se están haciendo algunos ajustes”, aclaró. Destacó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esté liderando los esfuerzos de mejora de la competitividad de toda la actividad industrial.