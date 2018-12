Martín Vizcarra sobre Odebrecht: "Ha contaminado la actividad privada"

El jefe de Estado dijo estar en desacuerdo con que la empresa continúe operando en el Perú.

El presidente Martín Vizcarra opinó en contra de que la constructora brasileña Odebrecht continúe operando en el Perú. El jefe de Estado sostuvo que el escándalo de corrupción en el que está involucrado la empresa impactó negativamente en el sector privado y generó desconfianza.

“Es una empresa que ha aceptado que ha cometido grandes actos de corrupción, entonces creo que es una empresa que ha contaminado la actividad privada. Igual hay muchas empresas que son respetables, pero ahora hay desconfianza de todas las empresas precisamente por Odebrecht“, dijo en una entrevista con RPP

Vizcarra dio estas declaraciones al ser consultado sobre el acuerdo de colaboración eficaz firmado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público y Odebrecht. “Yo pienso que (…) no debería seguir dando sus servicios de ingeniería, de construcción y de proyectos en el Perú, porque ella misma se ha descalificado, Odebrecht se ha descalificado para trabajar con los peruanos”, subrayó.

El acuerdo establece que la constructora deberá pagar una reparación civil de S/610 millones. El daño estimado por la Contraloría es de S/1,250 millones. El dinero restante será cobrado por la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato a las socias peruanas, entre ellas Graña & Montero.

Además, la constructora entregará a la fiscalía información de los servidores My Web Day y Drousys, empleados por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para registrar pagos ilícitos.

“Independientemente de los acuerdos a los que pueda llegar Odebrecht con el Ministerio Público para las informaciones que va a dar, yo lo respeto. Pero mi opinión es que no debería seguir trabajando en el Perú. (…) No conozco los detalles del acuerdo, no conozco las implicancias que tiene, pero lo que sí creo es que Odebrecht es una empresa que ha hecho mucho daño al país.”, manifestó Vizcarra.