Fiscal José Domingo Pérez allana oficinas de asesor de Pedro Chávarry

El asesor Juan Manuel Duarte es enlace parlamentario del fiscal de la Nación en el Congreso.

El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, dio inicio la noche del viernes el allanamiento de las oficina de Juan Manuel Duarte, asesor del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. El operativo, en el que también participa la policía, fue autorizado por el juez Richard Concepción Carhuancho y se realiza en el noveno piso de la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay, informaron medios locales.

El objetivo de la diligencia, de acuerdo a la resolución judicial del juez Concepción Carhuancho, es encontrar documentación que contenga información que vincule a Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori con el fiscal de la Nación. Juan Manuel Duarte, además de asesor de Pedro Chávarry, es coordinador parlamentario del Ministerio Público. Duarte fue contratado, según declaró al fiscal Pérez el 30 de noviembre, por recomendación de personas vinculadas a la dirección del Congreso.

Durante el interrogatorio, Chávarry precisó cómo conoció a su actual asesor. “Por recomendaciones por personas vinculadas a la conducción del Congreso, en la búsqueda de buenos elementos, pues los que habían estado anteriormente no me satisfacían en esa labor, vi un perfil de un profesional conocedor y que podía cumplir de alguna manera el enlace necesario con el Congreso de la República, como se lo he dicho a él y como a cualquier funcionario de confianza que la entrega de la carta de garantía se le puede retirar en cualquier momento por el incumplimiento con el retiro de la confianza”, narró.

artículo relacionadoPedro Chávarry repuso a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez

Según la resolución judicial, que recoge el testimonio de Chávarry, fueron entrevistados varios profesionales, pero finalmente decidió contratar a Duarte como asesor. Antes de trabajar para Chávarry, laboró como asesor del congresista Bienvenido Ramírez.

No renuncia

Este viernes a las once de la mañana se reunió la Junta de Fiscales Supremos, a pedido de los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Tomás Gálvez. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, atendió el pedido y convocó a la reunión. Durante el encuentro se abordó la crisis que atraviesa el Ministerio Público a raíz de la decisión tomada por Chávarry de intentar remover a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

Sánchez, Ávalos, Gálvez y también el fiscal supremo Víctor Rodríguez le solicitaron renunciar. Chávarry se negó. “Los cuatro lo hemos pedido y el doctor se incomodó, dio por terminada la junta y volvió a su despacho. Dijo que lo va a evaluar, nada más. Él considera que no ha incurrido en nada irregular, que no se considera responsable de nada y que si las cosas han llegado a ese estado, no es atribuible a él”, dijo en declaraciones a El Comercio.

Tras la reunión, Chávarry emitió un pronunciamiento mediante su cuenta de Twitter: “La defensa de la autonomía e institucionalidad del Ministerio Público es prioritaria para sus miembros, empezando por quien lo dirige.En cumplimiento de tal compromiso que sigo sosteniendo, tomaré las decisiones que sean acorde a lo que ello exige. Las personas pasamos, las instituciones quedan”.