Chávarry denunció que allanamiento a oficina de su asesor es "ilegal"

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima suspendió colegiatura del Fiscal de la Nación.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, denunció que el allanamiento de la oficina de su asesor y coordinador parlamentario, Juan Manuel Duarte, es “ilegal”. Como se recuerda, la diligencia fue dirigida por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, el viernes 4 de enero. “Un atropello más a la institucionalidad del Ministerio Público. Denuncio ilegal allanamiento realizado anoche por fiscal especializado Pérez”, escribió el sábado 5 en su cuenta de Twitter.

Horas después, Chávarry advirtió en un comunicado que, en lugar de ingresar a las oficinas de Duarte Castro, ingresó a las oficinas de los asesores Max Ulises Aranda y Edgar Peralta. “El Secretario General de la Fiscalía de la Nación, hizo conocer al fiscal Pérez Gómez que dichos ambientes pertenecían a otros asesores, no obstante ello, inició la diligencia de allanamiento, donde no encontró ningún documento de los autorizados a recabar por el juez penal”, afirmó.

Este video grabado durante el allanamiento demuestra lo anunciado en el Comunicado. (2/2) pic.twitter.com/Wd3mmrso28 — Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) January 6, 2019

Según el comunicado, Pérez fue informado de que el asesor Duarte no disponía de dos oficinas, sino una que está “debidamente identificada”. A pesar de ello, continúa el comunicado, allanó las oficinas de los asesores Aranda y Peralta, quienes “no realizan ninguna actividad de coordinación parlamentaria como las que ejecuta Duarte”.

“Al darse cuenta del error, quiso ingresar a la fuerza a otras oficinas para las cuales no tenía autorización. Así, al hacérsele saber que no contaba con orden judicial, decidió lacrar a estas oficinas para una próxima diligencia”, remarcó Chávarry. A su juicio, el fiscal Pérez cometió abuso de autoridad y prevaricato durante el allanamiento.

artículo relacionadoFiscal José Domingo Pérez allana oficinas de asesor de Pedro Chávarry

Terminada la diligencia, el fiscal Pérez informó que en la oficina encontró documentación referida a Keiko Fujimori. “Entre los aspectos más relevantes que puedo comentar es que se ha determinado un informe técnico jurídico referido al caso 55-2017 que es el caso precisamente de Keiko Fujimori por el delito de Lavado de Activos en el cual se hace referencia al acuerdo de colaboración eficaz”, dijo en declaraciones a la prensa.

El fiscal Pérez no se ha pronunciado sobre el comunicado propalado por el fiscal de la Nación. No obstante, Perú 21 informó, citando fuentes del Ministerio Público, que los funcionarios habrían intentado, durante el allanamiento, confundir a Pérez colocando una tarjeta con el nombre de Juan Manuel Duarte en una puerta que no pertenecería a su oficina.

CAL suspendió colegiatura

De otro lado, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) suspendió la colegiatura de Chávarry por cuatro meses, debido a que habría cometido faltas al Código de Ética del Abogado. Para ejercer el cargo de Fiscal de la Nación es necesario que la colegiatura esté habilitada al momento de acceder al cargo y mientras permanezca en él.

Sin embargo, Chávarry continuaría en el cargo debido a que la decisión puede ser apelada al Tribunal de Honor del CAL y, por lo tanto, la suspensión no puede ser ejecutada, informó María Elena portocarrero, decana del CAL. Según Chávarry, la “resolución de la Comisión de Ética del CAL suspendiendo mi colegiatura es ilegal, ha violentado el debido proceso y el principio de reserva”, aseguró.