Asesora de Pedro Chávarry sobre ingreso a oficina lacrada: "No niego que sea yo"

Rosa María Venegas adujo que ingresó a las oficinas lacradas porque “no había orden judicial”.

Rosa María Venegas Mello, asesora de Pedro Chávarry y extrabajadora de la fujimorista Karina Beteta, reconoció en conversación con RPP que ingresó a la oficina lacrada del otro exasesor del fiscal de la Nación, Juan Manuel Duarte. No obstante, adujo que lo hizo porque “no había orden judicial” y porque tenía que sustraer documentos de carácter personal. “Como soy periodista tenía que resguardar la información que yo tenía”, dijo.

“No niego que he sido yo. Ingreso porque como compartimos y discutimos estrategias con Juan Manuel Duarte”, agregó en otro momento. Según medios locales como El Comercio, durante unos 16 minutos, Venegas, acompañada por dos de los tres policías, procedió a extraer documentos y paquetes no identificados hasta en tres oportunidades. El último personal de seguridad se quedó afuera, distrayendo a los miembros de la seguridad civil del Ministerio Público.

A su turno el aún fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dijo desconocer el incidente que involucra a miembros de su escolta en el irregular ingreso a la oficina del asesor Juan Manuel Duarte. “Yo también me acabo de enterar, tendría que ver (…) yo recién me he enterado por la nota periodística, se tendrá que investigar”, respondió en declaraciones a RadioBlu de Colombia.

Previamente la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que inició una investigación administrativa disciplinaria contra los tres policías involucrados: el suboficial superior Juan Víctor Arias Contreras y los técnicos de segunda James Durán Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong. Al respecto, el fiscal Rafael Vela adelantó que presentará este martes una denuncia por obstrucción a la justicia contra el personal de Chávarry por violar el lacrado oficiado en las oficinas.

Las oficinas de Juan Manuel Duarte fueron lacradas el sábado pasado luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara el allanamiento de las oficinas del funcionario Juan Manuel Duarte, quien es exasesor del congresista Bienvenido Ramírez.