Mincetur: reuniones para optimizar el TLC entre el Perú y China iniciarían en abril

La primer reunión se realizará en Beijing. El acuerdo comercial entre ambos países está vigente desde septiembre del 2011.

Edgar Vásquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, anunció que en abril los funcionarios del Perú y China iniciarán una serie de reuniones para optimizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

“Entre el Perú y China mantenemos una relación activa que se renueva de manera constante, por ello, ambos países acordamos optimizar el TLC con el objetivo de maximizar los beneficios del acuerdo. Esta primera reunión se llevará a cabo en Beijing”, indicó Vásquez durante su participación en la ceremonia protocolar por el Año Nuevo Chino, actividad organizada por la Embajada de la República Popular China en el Perú.

El titular del Mincetur destacó que el TLC entre el Perú y China, firmado en abril del 2009 y vigente desde septiembre del 2011, se ha convertido en un instrumento clave para el fortalecimiento de la relación comercial entre ambos países. De enero a noviembre del 2018, el comercio bilateral creció 15%, superando los US$20 mil millones.

La relación entre ambos países también se viene mostrando en la participación del Perú en la iniciativa liderada por China denominada One Belt, One Road (Una Franja, Una Ruta). Entre los planes a resaltar, están la cooperación en proyectos de infraestructura y en la conectividad entre los países. “Estamos seguros de que la relación histórica y profunda entre nuestros países se seguirá estrechando aún más en los próximos años a través de la optimización del TLC así como de iniciativas tales como One Belt, One Road. Ello permitirá a nuestros países fortalecer su posición estratégica en la región y generará un crecimiento económico sostenible que beneficiará a ambos países”, comentó el ministro Vásquez.