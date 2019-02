Odebrecht: Igor Braga confirmó pago de soborno a Félix Moreno por Costa Verde Callao

La fiscal Geovanna Mori afirmó que la investigación está en la recta final y que la responsabilidad de Moreno ha quedado acreditada.

El exfuncionario de Odebrecht, Igor Braga Vasconcelos, confirmó la realización de pagos de sobornos a Félix Moreno, exgobernador regional del Callao, para la licitación del tramo de la Costa Verde en el Callao. Así lo informó la fiscal Geovanna Mori, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, en declaraciones a la prensa. El interrogatorio se dio en el tercer día de investigaciones en Curitiba, Brasil, como parte del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña.

“Lo importante es que ha confirmado los pagos de los sobornos y ha dado mayores detalles sobre esta contratación. Realmente estamos bastante satisfechos”, aseguró la fiscal Mori, quien agregó que la responsabilidad de Félix Moreno está acreditada.

Moreno ingresó a prisión preventiva en abril del 2017, luego de que el empresario Gil Shavit confesara que ambos recibieron pagos de Odebrecht. Shavit aseguró que el exgobernador se benefició con US$2.4 millones, los cuales habrían sido entregados a través del publicista Luis Favre. Del mismo modo, de una coima total de U$4 millones, Shavit recibió US$1.6 millones.

Luego de dos meses, Félix Moreno salió de prisión y pasó a comparecencia restringida. Sin embargo, desde el 19 de enero del 2019, está prófugo de la justicia luego de ser condenado a cinco años de prisión efectiva por colusión en una venta subvaluada de un terreno del Estado en el fundo Oquendo, en el Callao.

La fiscal Mori añadió sobre el proyecto de la Costa Verde Callao que “todos tenían conocimiento de que esa obra era inviable”. También afirmó que la investigación a Moreno ya está en la recta final.

Defensa de Félix Moreno

Por otro lado, el abogado del exgobernador, Roy Gates, negó que Igor Braga haya corroborado el pago de sobornos a Moreno.

“En realidad yo considero que la declaración de Braga, en lo que respecta a mi patrocinado, no ha aportado al Ministerio Público información de relevancia. Él no tiene conocimiento de que se le haya entregado dinero a Félix Moreno, él no ha corroborado ningún pago, eso no es cierto. Él ha dicho que existió un acuerdo en el que él no participó”, señaló a la prensa luego del interrogatorio.

Del mismo modo, señaló que no podía señalar una fecha exacta en la que Moreno se presentaría ante la justicia. Sin embargo, añadió que “la venta de los terrenos no fue autorizada por el señor Félix Moreno en su condición de presidente regional (…) quien autoriza la venta de los terrenos es el Consejo Regional. Y el Consejo Regional no está conformado por el presidente regional”, afirmó Gates.