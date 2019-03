Eurasia Group: "Es improbable que las políticas públicas cambien con el gabinete [Del Solar]"

La consultora señaló que los cambios ministeriales no variarán las perspectivas políticas y de gobernabilidad del país.

Eurasia Group señaló esta semana que la renovación del gabinete del presidente Martín Vizcarra no representaría un cambio en la gobernabilidad ni en la política de su gobierno. La consultora rescató en un comunicado que si bien es una forma de “refrescar” el gobierno del presidente, no se darían cambios sustanciales porque no hay variaciones en los ministerios estratégicos.

La semana pasada, según una encuesta de Datum, la aprobación del presidente cayó a 56%, cuatro puntos porcentuales menos que el mes anterior. Según Eurasia, los cambios podrían mejorar el nivel de aprobación. Con la popularidad de Salvador Del Solar y su manejo anterior como ministro de Cultura, la consultora consideró que el nuevo premier mejoraría la aprobación del gobierno, después del bajo 26% de aprobación de César Villanueva y el 51% de encuestados que consideró que debía haber un cambio total en el gabinete.

Sin embargo, la consultora no considera que la manera de gobernar y los planes del Ejecutivo cambien con el nuevo gabinete. Eurasia indicó que las carteras clave, como el Ministerio de Trabajo (MTPE), el Ministerio de Justicia y el Minisiterio de Economía, mantienen a sus ministros. Además, los nuevos no tendrían una visión diferente a sus predecesores.

Cualquier reforma, detalla Eurasia, deberá tener un apoyo popular debido a la falta de representación de Vizcarra en el Congreso. José Carlos Requena, socio de la consultora 50+1 y bloggero de SEMANAeconómica, agrega que “no termina de mostrarse cuál es la bancada que apoyaría a Vizcarra”.

“La discrecionalidad a la que SEMANAeconómica [en la XXXVIII Encuesta de Poder] aludía se mantiene”, señaló Requena. En dicha encuesta se presentó que el “perfil bajo” del círculo íntimo de Vizcarra forzaría más adelante una presencia mediática del Ejecutivo para acercarse a la población. Así, Requena indicó que “más allá de la frescura de nuevos nombres, en términos de perfil no hay un cambio sustantivo”.

Mientras tanto, no habrían cambios en los desafíos estructurales que impulsan la inversión pública y privada. Estos incluyen la mejora de la eficiencia en la ejecución del presupuesto que se ha deteriorado con los cambios de autoridades locales en enero y el manejo de los conflictos entre comunidades y empresas.