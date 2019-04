Las Bambas: comuneros mantienen bloqueado acceso a la mina

Comuneros decidirán el lunes si levantan el bloqueo a la mina luego de conversar con los representantes que firmaron el acuerdo en Lima.

El sábado 6 de abril el Ejecutivo llegó a un acuerdo con la comunidad de Nueva Fuerabamba y la empresa MMG, propietaria de la mina Las Bambas, para levantar el bloqueo del acceso a la mina. Sin embargo, la firma del acuerdo no fue definitorio debido a que aún faltaba la aprobación de las distintas comunidades del distrito de Challhuahuacho.

“Los comuneros representantes de diferentes comunidades de Challhuahuacho (Apurímac) que asistieron a esta reunión comunicarán el 8 de abril si levantan el bloqueo de los accesos a la unidad minera Las Bambas . De ser así, el Ejecutivo se compromete de inmediato a levantar de inmediato el Estado de Emergencia en el distrito de Challhuahuacho”, se escribió en el acuerdo.

Del mismo modo, la empresa se comprometió a asumir los compromisos de empleo laboral de los comuneros de Fuerabamba en la minera Las Bambas, en la medida en que estos no se hayan cumplido entre el 2014 y 2019. También se determinó revisar los acuerdos suscritos entre la comunidad y la empresa en el documento “Compendio de acuerdos entre el comité central de negociación de la comunidad de Fuerabamba y los representantes del Proyecto Minero Las Bambas operado por Xstrata Cooper”, el cual fue suscrito el 29 de diciembre del 2009.

En la firma del acuerdo participaron el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas; el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos; y el gerente general de la minera MMG Las Bambas, Edgardo Orderique.

Sin embargo, el vicepresidente de Fuerabamba, Edison Vargas, quien permanece en Yavi Yavi junto al resto de comuneros que mantienen bloqueado el acceso a la mina, señaló que la medida de fuerza continuará hasta que puedan comunicarse con los representantes que viajaron a Lima para la firma del acuerdo.

artículo relacionadoCésar Villlanueva sobre Las Bambas: "A este nivel, Vizcarra es el único que puede ir"

“Esta lucha es de todo el distrito de Challhuahuacho (Apurímac), ya no es (únicamente) de la comunidad campesina de Fuerabamba. Cuidado que vaya a equivocarse el señor premier y hacer su acta (solo) con la comunidad de Fuerabamba”, dijo Vargas en una entrevista con RPP. “Acá nadie va a darle el paso a la empresa. Estamos esperando a los dirigentes vengan y nos informen”, añadió.

Vargas también reiteró el pedido de libertad para los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, asesores legales de las comunidades y acusados de extorsión en contra de la minera MMG. El vicepresidente remarcó que “acá nadie ha conversado, un solo dirigente no va a levantar la lucha“.

En espera

Por otro lado, Salvador del Solar señaló que viajará el jueves 11 de abril a la zona de conflicto, en compañía de los ministros de Salud, Transportes y Comunicaciones y Desarrollo e Inclusión Social, solo si las comunidades aceptan levantar el lunes el bloqueo de la carretera. El premier se comprometió a sostener una reunión personal con las comunidades de Challhuahuacho en Cotabambas.

“Si no levantan el bloqueo, el problema se mantiene. Esperamos porque ellos accedieron a llevar este mensaje a su comunidad, que lo levanten y que le den una oportunidad al diálogo. Si la respuesta es negativa, tendrán que venir con un tipo de explicación. Yo creo, por las horas que estuvimos dialogando ayer, que nos hubieran dicho que no si no hubieran tenido ningún grado de flexibilidad”, dijo Del Solar en el programa Punto Final.

Cabe resaltar que el nuevo asesor legal de los comuneros, Jorge Paredes Terry, ha señalado que la comunidad presentará un proyecto de ley para que los pobladores tengan acciones en proyectos extractivos, como es el caso de la mina Las Bambas.