Las Bambas: Gregorio Rojas señaló que podría haberse equivocado con firma de acuerdo

El presidente de Nueva Fuerabamba aseguró que tendrá hoy una asamblea general con los comuneros.

Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Nueva Fuerabamba, ha señalado que no está seguro del acuerdo que firmó el sábado, junto al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y la empresa minera MMG Las Bambas.

“Podría ser que me haya equivocado porque no soy abogado, soy un campesino y un dirigente. Pueda ser porque no conozco partes legales, voy a iniciar hoy en mi comunidad una asamblea en Yavi Yavi y ahí les indicaré a mis hermanos si están de acuerdo o no”, dijo el dirigente en una entrevista para RPP.

Del mismo modo, el vicepresidente de la comunidad, Edison Vargas Huilca, señaló que Rojas fue inducido a firmar el acuerdo. “No estuvimos en esa reunión en Lima, con el presidente de la comunidad. Ellos -empezando por (el primer) ministro- han presionado al presidente de la comunidad“, dijo Vargas durante una entrevista para Exitosa Radio. También añadió que no lo dejaron ingresar a la reunión donde se suscribió el acuerdo, a pesar de que estaba en la sede de la Conferencia Episcopal.

Asimismo, Gregorio Rojas aseguró que acudirá el martes a una asamblea general con las comunidades del distrito de Challhuahuacho, donde se decidirá si el acuerdo será aprobado. “En efecto, voy a tener hoy una reunión con las 52 comunidades de la provincia de Cotabambas en la que se va explicar (los puntos del acuerdo) para que vaya el premier al distrito ya que queremos estar en paz. Esta reunión se dará en la tarde”, aseguró.

El premier ha señalado que acudirá a Yavi Yavi, en Cotabambas, el día jueves si es que la comunidad decide levantar la medida de fuerza y restaurar el acceso a la minera.

Por otro lado, Salvador del Solar también aseguró que hay personas que están “tratando de sembrarle inseguridad a Gregorio Rojas“. Esta declaración se realizó luego de que el nuevo asesor de la comunidad, Jorge Paredes Terry —quien ha sido socio político del Movadef— señaló que Rojas “cometió un error” al firmar el acta.

“Ellos tienen que explicar por qué quieren desautorizar esto, por qué quieren evitar que haya un acuerdo, qué intereses tienen. Creo que si el presidente de la comunidad considera que tiene un buen acuerdo, es la comunidad la que debe ratificarlo”, dijo Del Solar.