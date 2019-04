Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para PPK

El expresidente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínina Angloamericana.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial ordenó la prisión preventiva por 36 meses para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El juez Jorge Chávez Tamariz desestimó la misma medida para las otras dos personas involucradas en la investigación a PPK, su secretaria Gloria Kisic Wagner y su chofer José Luis Bernaola.

El fiscal José Domingo Pérez se había reafirmado el jueves en su pedido de prisión preventiva para PPK. Éste había sido internado durante la noche del martes en la clínica Angloamericana debido a problemas cardíacos, luego de que se desestimara su apelación a la prisión preliminar. El exmandatario permanecía detenido desde que el 10 de abril se dictó la medida de prisión preliminar por 10 días en su contra.

Así, Domingo Pérez aseguró el miércoles que el Ministerio Público revisaría el certificado elaborado por el Instituto de Medicina Legal para determinar si era necesario cambiar el pedido a arresto domiciliario. Sin embargo, luego de examinar el documento, el fiscal se ratificó en su pedido y señaló que no había sustento para realizar el cambio.

El juez Chávez Tamariz señaló que existen elementos de convicción graves en contra de PPK, los cuales lo vinculan con el delito de lavado de activos y como miembro de una organización criminal. Esto se sustentaría en los pagos ilícitos que la constructora Odebrecht habría realizado al exmandatario a través de su empresa Westfield Capital. Del mismo modo, “Kuczynski en su condición de ministro de Economía del ex mandatario Alejandro Toledo emitió un decreto que favoreció a Odebrecht en la adjudicación de las obras IRSA Sur Tramo 2 y 3, y Transvase Olmos”, señaló el juez en la audiencia.

Según la decisión de Chávez Tamariz, existe el peligro de fuga y obstaculización de la justicia de parte de PPK ya que “brindó información falsa sobre la dirección de la contadora de Westfield Capital y porque su cónyuge está en el extranjero”. Por otro lado, Gloria Kisic y Luis Bernaola se someterán a comparecencia restringida.

El abogado del exmandatario, César Nakasaki, señaló que tienen tres días para apelar y que el juez no ha decidido de la forma correcta ya que la razón para solicitar el arresto domiciliario sería la edad de PPK (80 años) y no su enfermedad.

“Que el fiscal no lo considere entiendo porque es un cazador pero que un juez que es el garante de la libertad no lo considere me preocupa. Lo voy a atribuir, con la mejor buena fe, a su falta de experiencia”, dijo Nakasaki.

Una vez fuera de la clínica, PPK deberá ser trasladado al penal de Barbadillo de la Diroes, donde también se encuentra recluido Alberto Fujimori.