Miguel Atala confesó que entregó US$1.3 millones de Odebrecht a Alan García

El Poder Judicial accedió al pedido del fiscal José Domingo-Pérez y dictó el arresto domiciliario para Atala.

El expresidente de PetroPerú, Miguel Atala Herrera, confesó a los fiscales del equipo del caso Lava Jato que los US$1.3 millones que Odebrecht depositó en su cuenta en la Banca Privada de Andorra fueron para Alan García, según informó IDL- Reporteros.

Así, el fiscal José Domingo-Pérez cambió el pedido de prisión preventiva para Miguel Atala —solicitud sobre la cual giraba la audiencia de hoy—, y solicitó la figura de arresto domiciliario por 36 meses, debido a que éste se habría acogido a la confesión sincera el 26 y 29 de abril.

Según la confesión, publicada por IDL, el exsecretario de la Presidencia de Alan García, Luis Nava, habría preguntado a Atala en el 2007 si podía ser apoderado de una empresa offshore y su respectiva cuenta en Andorra para recibir dinero. Luego de que Atala aceptara, recibió una visita de Jorge Barata, quien le confirmó el requerimiento de Nava.

Algunos meses después, Atala coincidió con Nava en un evento en Brasil organizado por la FIESP, donde también participó Alán García. “En ese contexto es que me encuentro con Luis Nava Guibert, y en un momento a solas me indicó que el dinero de la cuenta offshore de la que me había solicitado sea apoderado, tiempo atrás, era en realidad del señor Alan García Pérez, a lo que sencillamente asentí”, confesó Atala a la Fiscalía. Hasta ese momento ya habían US$1.3 millones en dicha cuenta, agregó el expresidente de PetroPerú.

Miguel Atala también confesó que Alan García lo contactó en el 2010 y se reunió con él en Palacio de Gobierno para acordar la entrega del dinero en diversas armadas, las cuales fueron entre US$20,000 y US$30,000. “Cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares, le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares como en Palacio de Gobierno,en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martin de Porres, entre otros lugares”, aseguró Atala en la confesión publicada por IDL-Reporteros.

En base a estas declaraciones, el fiscal José Domingo-Pérez realizó el cambio de pedido de prisión preventiva para Miguel Atala a arresto domiciliario por 36 meses. Del mismo modo, solicitó las medidas para su seguridad debido a que Atala comunicó que ha recibido amenazas de una facción del aprismo.

Ante ello, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia, Juan Carlos Sánchez Balbuena, accedió al pedido y dictó la orden de arresto domiciliario. Asimismo, ordenó la excarcelación de Samir Atala, hijo de Miguel Atala, y dejó sin efecto la orden de captura para José Nava Mendiola, hijo de Luis Nava, quien confirmó que Jorge Barata le entregó dinero a su padre en varias ocasiones. El pedido de prisión preventiva para Luis Nava aún se mantiene.