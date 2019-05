Ipsos: aprobación de Martín Vizcarra cayó de 44% a 42%, por quinto mes consecutivo

La aprobación del presidente Martín Vizcarra cayó por quinto mes consecutivo, y pasó de 44% en abril a 42% en mayo. Del mismo modo, su desaprobación subió 2 puntos porcentuales y se ubicó en 47% en el mismo mes, según la encuesta urbano-rural de Ipsos y publicada por El Comercio.

Así, aunque se mantiene la tendencia en ambos indicadores, la brecha en comparación a meses anteriores se ha ido cerrando poco a poco. En marzo, su aprobación cayó 12 p.p. y su aprobación subió 14 p.p.

De igual manera, la aprobación a la gestión del Gobierno disminuyó de 30% a 28%. En el periodo anterior, entre marzo y abril, ésta descendió de 34% a 30%. En cuanto a la aprobación del premier Salvador del Solar, ésta se mantuvo igual que el mes anterior con 33%. Sin embargo, su desaprobación aumentó de 39% en abril a 42% en mayo del 2019.

Con respecto al resto del gabinete de ministros, la aprobación de Carlos Oliva del MEF bajó de 25% a 23%, mientras que su desaprobación se mantuvo en 46%. El ministro del Interior, Carlos Morán, subió su aprobación de 28% a 30%, y su desaprobación se mantuvo en 43%; y la ministra de Educación, Flor Pablo, tuvo una aprobación de 31% y desaprobación de 49%.

Por otro lado, el 67% de los encuestados no está enterado sobre la propuesta de reforma política que el Ejecutivo ha presentado al Congreso. El 30% aseguró conocer sobre este proceso.

De este último grupo que señala estar al tanto de la presente de la reforma política, el 52% considera muy importante que la reforma sea aprobada tal como el Ejecutivo la ha planteado. Asimismo, solo el 5% considera que este tema es de ‘mucha importancia’, el 19% cree que ‘tiene algo de importancia’, y el 48% señala que tiene ‘poca importancia’.

El 65% de los encuestados cree que algunos congresistas no están impulsado la reforma política por defender intereses particulares, mientras que el 18% piensa que es porque no les interesa llevarlo a cabo. Otro 13% cree que no lo hacen por perjudicar al gobierno, y un 4% no precisa.

Ficha técnica:

Encuesta Nacional Urbano – Rural de Ipsos Perú

Número de registro: 0001-REE/JNE

Sistema de muestreo : Probabilístico polietápico

Muestra : 1,222 entrevistados

Fecha de aplicación : Del 15 al 17 de mayo del 2019

Margen de error : +/- 2.8%

Nivel de confianza : 95%