Salvador del Solar sustentó la cuestión de confianza en el Congreso

Las bancadas que han expresado su apoyo durante el debate han sido APP, Cambio 21, Bancada Liberal y Ppk. El Apra ha rechazado la carta presentada por el premier, y el voto en Fuerza Popular aún no está definido.

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, asistió el martes al Pleno de Congreso para sustentar la cuestión de confianza presentada por el Poder Ejecutivo. Cinco días antes, durante la mañana del jueves, Del Solar entregó un oficio donde presentaba formalmente la solicitud de cuestión de confianza. Entre los puntos resaltados en dicho documento, destacaba el pedido de aprobación de seis proyectos legislativos antes de que termine la presente legislatura.

Durante su exposición de hoy, el premier volvió a respaldar lo solicitado por el Ejecutivo. Asimismo, hizo énfasis en que volverán a presentar una reforma sobre la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, esta vez no especificó que sería la Corte Suprema la encargada de decidir si levanta o no dicha inmunidad, sino que esta responsabilidad estaría a cargo de “un órgano autónomo, ajeno a cálculos políticos, que motive sus decisiones con base en criterios de imparcialidad e independencia”.

Así, Salvador del Solar también resaltó que la democracia no se puede sostener sobre partidos debilitados, desprestigiados y altamente vulnerables a la corrupción. “Con excepción de Valentín Paniagua, todos los expresidentes que nos han gobernado en las últimas tres décadas han tenido o tienen graves cuestionamientos ante la justicia“, aseguró el premier. “Aunque no han pasado 20 años de la lamentable evidencia de corrupción de la salita del SIN, una vez más nos encontramos ante una crisis de corrupción”, agregó.

En otro momento, mencionó el caso de tráfico de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) —hoy reformado en la Junta Nacional de Justicia—, y señaló que dentro del Congreso hubo intentos por dificultar la destitución de los integrantes de dicho órgano. “El acelerado archivamiento del proyecto sobre inmunidad ocasionó nuestra protesta, la del Ministro de Justicia y la del propio Presidente de la República”, añadió.

Finalmente, sobre el plazo planteado para votación de las reformas, Del Solar mencionó que en ningún momento sugirieron un lapso de 15 días para el debate y aprobación de sus iniciativas. Asimismo, reafirmó en que debe ser dentro de la presente legislatura —la cual puede evaluar ampliarse, según señaló Daniel Salaverry la semana pasada—.

“Pensamos, sí, que es necesario que una reforma de esta relevancia, que ha sido presentada con carácter de urgencia y que está siendo sometida a una cuestión de confianza, resulte aprobada dentro de un margen acotado y que sea, por supuesto, razonable”, agregó el premier.

En apoyo

Luego de que Del Solar terminara su exposición y se retirara del Pleno, el debate empezó entre las diferentes fuerzas políticas del Congreso. Así, hubo bancadas que mostraron su respaldo a la cuestión de confianza y comunicaron la decisión de aprobar la solicitud.

Las bancadas que apoyaron la cuestión de confianza fueron APP, Cambio 21, Bancada Liberal y PpK. Gino Costa, vocero de la Bancada Liberal, señaló que “este pedido no es abusivo, no es arbitrario, no es prepotente, sino que es totalmente razonable y también es perfectamente posible la solicitud para que no se alteren los proyectos de ley”.

Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Kambio, invocó a sus colegas parlamentarios a aprobar la cuestión de confianza. “Si no cambiamos nuestro sistema político nada va a cambiar en este país, por lo tanto, yo hago un llamado a mis colegas que demos un voto de confianza enmarcado dentro de plazos y materias específicas para que la población tenga confianza en nosotros“, dijo durante su participación.

Por su parte, el vocero de APP, César Vásquez, aseguró que negar la cuestión de confianza sería empujar al país a un abismo, ya que se abriría la posibilidad de cerrar el Congreso, lo cual afectaría la economía del país. “A pesar de entender que los argumentos de esta cuestión de confianza no se sostienen jurídica ni constitucionalmente, también entendemos que es una decisión que se va a concluir con una votación de carácter eminentemente político“, agregó.

En otro momento, el vocero de Cambio 21, Lucio Ávila, afirmó que al interior de su bancada se debatió hasta en tres oportunidades el voto de confianza al Ejecutivo. Al final, decidieron respaldar la petición. “Lo más urgente es verlo en esta legislatura y así seguir trabajando, aquí no se trata de que a mí nadie me obliga, porque esos son los signos inequívocos de la soberbia. Aquí nadie ordena a nadie, aquí quien nos ordena es el pueblo porque debemos resolver sus problemas”, aseguró Ávila.

En rechazo

Asimismo, las bancadas de Nuevo Perú y Frente Amplio ratificaron su decisión de votar en contra de la cuestión de confianza. Sin embargo, resaltaron que no están en contra de las reformas planteadas, sino de la actual composición del Congreso. “No creemos que este Congreso con mayoría fujimorista pueda aprobar las reformas. (…) No hay otra alternativa, sino que se cierre el Congreso. Es un sacrificio que tenemos que hacer pero es la posición de Nuevo Perú porque pensamos en la población”, dijo el vocero de Nuevo Perú, Richard Arce.

Por otro lado, los congresistas del Apra, Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, rechazaron el pedido de confianza. “El Congreso no puede ser amenazado bajo ninguna condición“, dijo Del Castillo durante su intervención, quien además insistió que la carta entregada por Salvador del Solar —donde presentó la cuestión de confianza— debe ser devuelta.

Mulder señaló que “votaremos como corresponde a nuestra conciencia, lo que nos dicen los electores y no como lo que dice el señor Vizcarra que, al fin y al cabo, es un accesitario”. También agregó que si se intenta cuestionar la votación de los congresistas sobre las reformas, para realizar un eventual cierre del Congreso, se estaría cometiendo una falta constitucional.

Los congresistas de Fuerza Popular también se pronunciaron sobre la cuestión de confianza. “Sí, somos conscientes de que hay que emprender las reformas políticas, estamos de acuerdo en que hay que hacerlas, pero siempre respetando el fuero parlamentario, en el que está representada toda la población peruana”, dijo su vocero, Carlos Tubino.

Sin embargo, Luz Salgado, también congresista de Fuerza Popular, fue más categórica durante su intervención. “Quebrar el orden democrático, cerrar el Congreso para actuar como (Nicolás) Maduro o como (Hugo) Chávez, sin Congreso, donde los tienen arrinconados, se llama dictadura. Así que señores ciertamente como decía el ministro, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados“, señaló.

Finalmente, luego de ocho horas de debate, y aún con varios expositores a la espera de su turno, el Pleno se suspendió hasta el día miércoles.