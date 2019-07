Tía María: Salvador del Solar rechazó ultimátum del gobernador de Arequipa

El presidente del Consejo de Ministros resaltó que el diálogo debe primar para resolver el conflicto por el proyecto minero.

El premier Salvador del Solar respondió el miércoles al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, sobre el plazo de 72 horas para anular la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern Copper Corporation.

Cáceres, quien en su mensaje se dirigió específicamente al presidente Martín Vizcarra, ha asegurado en ocasiones anteriores que el proyecto Tía María “no va”. Asimismo, el gobernador regional también ha señalado que Vizcarra será el responsable de “los heridos o muertos que los problemas puedan traer a futuro”.

En ese sentido, durante una conferencia de prensa, Salvador del Solar afirmó que “el diálogo tiene que tener lugar, no hay espacio para ultimátums, estos no construyen nada. Los procesos administrativos no se revierten por la vía de ultimátums”. Así, el premier recordó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) determinó que se cumplieron los requisitos para otorgar la licencia de construcción.

Cabe resaltar que la empresa Southern se comprometió, a través de una carta enviada al Minem, a no iniciar los trabajos de construcción del proyecto sin antes haber entablado un diálogo con los pobladores y el Ejecutivo.

“En este caso, respecto del desarrollo de la provincia de Islay, sabemos que se trata de un proyecto que tiene una historia en años recientes y que hay grupos que tienen legítima posibilidad en democracia de demostrar su oposición“, comentó Del Solar, quien agregó que el diálogo determinará cuál es la estrategia que puede aplicarse al Valle de Tambo.

Por otro lado, el premier saludó el cese de las protestas en Loreto, donde centenares de miembros de las comunidades nativas de las Cinco Cuencas habían tomado la Estación 5 del Oleoducto Norperuano.

“Es importante saludar que se retome el camino del diálogo y que los propios representantes de las diferentes comunidades hayan señalado que quieren deponer la medida de fuerza, que en realidad no suma a los esfuerzos que entre todos intentamos sacar adelante por el bienestar en las zonas alrededor del Oleoducto Norperuano”, dijo Del Solar.